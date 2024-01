15 Milliarden US-Dollar für Private-Market-Secondaries-Strategien von Goldman Sachs Asset Management

Die Vintage-Fonds-Serie, die Liquiditätslösungen für Private Market Investoren (Limited Partners) und Fondsmanager (General Partners) bieten, ist einer der Eckpfeiler des Alternatives-Geschäftsbereichs von Goldman Sachs. Die Vintage-Fonds-Serie ist seit 1998 einer der Marktführer im Secondaries-Markt und verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 45 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023).



Vintage IX, die neunte Auflage der diversifizierten Private-Equity-Secondaries-Strategie von Goldman Sachs und der größte unter den Vintage-Fonds, übertraf das Fundraising-Ziel mit Kapitalzusagen in Höhe von 14,2 Mrd. US-Dollar. Die Kapitalzusagen stammen von einer globalen und breit gefächerten Gruppe institutioneller und vermögender Privatanleger sowie einer signifikanten Zusage von Goldman-Sachs-Mitarbeitern. Der Vorgängerfonds, Vintage VIII, schloss 2020 mit Zusagen in Höhe von 10,3 Mrd. US-Dollar.



„Wir wissen die Unterstützung unserer bestehenden und neuen Investoren sehr zu schätzen. Zusätzlich zum Fonds-Kapital haben wir auch Co-Investment-Kapital erhalten. Dies gibt uns zusätzliche Flexibilität unterschiedliche Opportunitäten zu verfolgen. Wir werden dieses Kapital einsetzen, um konsistente und differenzierte Private-Equity-Renditen für unsere Anleger zu erzielen. Der Secondaries-Markt befindet sich an einem Wendepunkt. Heute gibt es mehr Möglichkeiten denn je, aus Secondaries Wert zu erzielen. Wir sind überzeugt, dass die langfristigen Gewinner diejenigen Käufer sein werden, die diesen Markt in seiner Gesamtheit betrachten und die besten Marktchancen über Transaktionsarten und -strukturen hinweg einschätzen können“, sagt Harold Hope, Global Head of Secondaries bei Goldman Sachs Asset Management.



Der Erfolg der jüngsten Auflage beider Vintage-Fonds belegt die Wertschätzung der Investoren für die 25-jährige Erfolgsbilanz des Teams sowie die Attraktivität der Marktchancen im Bereich Secondaries. Die Nachfrage nach Liquidität ist hoch: Viele globale Institutionen weisen eine Überallokation in den Private Markets auf und suchen nach Möglichkeiten, innerhalb ihrer Portfolios Liquidität zu generieren.



Das Secondaries Team zeichnet sich durch seine langjährige Erfahrung sowohl bei klassischen LP-Sekundärtransaktionen als auch bei alternativen Sekundärlösungen (inkl. Continuation-Vehikeln und Vorzugskapitalstrukturen) aus. Zudem kann das Team die umfassenden Ressourcen von Goldman Sachs für das Sourcing, die Beurteilung und die Umsetzung dieser Transaktionen nutzen.



Für Vintage Infrastructure Partners, dessen Auflage auf 15 Jahren Anlageerfahrung in Infrastruktur-Secondaries innerhalb der bestehenden Vintage-Plattform aufbauen konnte, wurden Kapitalzusagen in Höhe von rund einer Mrd. US-Dollar verzeichnet. Er ist der erste dedizierte Fonds von Goldman Sachs für Anlagen im wachsenden Markt für „Vintage Infrastructure Partners ist die natürliche Erweiterung unserer Plattform.

Die positiven Faktoren, die das Wachstum und die Chancen in diesem Marktsegment weiterhin fördern, stimmen uns optimistisch. Mit einem dedizierten Infrastruktur-Sekundärfonds wollen wir für Anleger und Fondsmanager auf der Suche nach Liquiditätsoptionen ein noch umfassenderes Lösungsangebot über die gesamte Bandbreite der Private Market-Anlagen anbieten“, sagt der Goldman Sachs-Manager



Zwischen 2021 und 2022 verzeichnete das Team beim Sourcing von Infrastruktur-Secondaries einen Zuwachs von über 40 Prozent, und im ersten Halbjahr 2023 wurde der bislang höchste Gesamtwert für einen Halbjahreszeitraum erzielt.