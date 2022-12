10 Jahre OptoFlex: Volatilitätsstrategie als Erfolgsgeschichte

Der FERI OptoFlex feiert in diesen Tagen sein zehnjähriges Jubiläum. Der innovative Investmentansatz, Volatilitätsprämien im US-Aktienmarkt über börsengehandelte Optionen zu vereinnahmen, hat sich bewährt und bietet auch unter den gegenwärtig schwierigen Bedingungen Schutz vor Aktienmarktrisiken. „Für dieses Marktumfeld haben wir eine relativ stabile Performance. Durch Anpassungen im Trading, effiziente Prozesse und direkten Zugang zum US-Derivatemarkt konnten wir zusätzlich zur Stabilisierung beitragen“, erklärt Portfoliomanager Daniel Lucke.

Das Börsenjahr 2022 sei für den OptoFlex bislang eher außergewöhnlich verlaufen, da sich die Abwärtsbewegung an den Märkten in mehreren Wellen vollzogen habe. Dieses Muster unterscheide sich von vergangenen Krisen, die sich durch schnelle Drawdowns mit ebenso schneller Erholung ausgezeichnet hätten. So habe der OptoFlex etwa beim „Corona-Crash“ im ersten Quartal des Jahres 2020 gezeigt, dass der Fonds in solchen Phasen nicht nur das Potenzial habe, Tail-Risiken abzusichern, sondern entgegen dem allgemeinen Markttrend sogar deutlich positive Renditen zu generieren. Die Perspektiven für die OptoFlex-Strategie dürften sich im kommenden Jahr 2023 weiter verbessern. „Wahrscheinlich bleiben die Volatilitätsprämien auch in der nächsten Zeit hoch, denn an den Märkten herrscht weiterhin Unsicherheit. Hinzu kommt der gestiegene Zins. Unter diesen Voraussetzungen dürften wir mittelfristig wieder eine deutlich positive Rendite erzielen. Deshalb halten wir an unserer Strategie unverändert fest“, sagt OptoFlex Manager Lucke.

Vielfach ausgezeichnete Volatilitätsstrategie

Mit der Auflegung des OptoFlex vor 10 Jahren hat FERI neue Maßstäbe im Bereich der alternativen Investments für professionelle Anleger gesetzt. Das Investmentkonzept zielt auf die prognosefreie und risikoreduzierte Vereinnahmung der Volatilitätsprämie. Der OptoFlex sowie die weiteren Volatilitätsfonds von FERI haben im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten und regelmäßige Top-Platzierungen erreicht. Ganz aktuell wurde der OptoFlex mit dem Titel „Best Performing Fund over 7 Years“ in der Kategorie „Volatility Arbitrage“ von The Hedge Fund Journal ausgezeichnet und gewann damit den UCITS Hedge Awards 2022. Die Performance des OptoFlex liegt seit Erstauflage bei 3,47 Prozent p. a., bis heute konnte der Fonds mehr als 2 Mrd. Euro einsammeln. Das Volumen aller von FERI gemanagten Volatilitätsstrategien liegt bei rund 3,5 Mrd. Euro. Das Team hinter dem OptoFlex umfasst insgesamt vier FERI Investment Professionals – die Portfolio Manager Daniel Lucke, Florian Astheimer, Erik Wille und die Quant Analystin Dr. Albina Unger.

(FERI Gruppe)