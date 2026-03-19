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Investmentfonds

𝗠𝗶𝘅𝗲𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀𝗧𝗼𝘂𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻 – 𝗕ü𝗵𝗻𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗶 𝗳ü𝗿 𝗱𝗶𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀

𝗗𝗶𝗲 𝗠𝗶𝘅𝗲𝗱 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗶𝘀𝘁 𝗺𝗲𝗵𝗿 𝗮𝗹𝘀 𝗲𝗶𝗻 𝗡𝗲𝘁𝘇𝘄𝗲𝗿𝗸𝘁𝗿𝗲𝗳𝗳𝗲𝗻 – 𝘀𝗶𝗲 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗮𝘀 𝗦𝗰𝗵𝗮𝘂𝗳𝗲𝗻𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗳ü𝗿 𝘂𝗻𝗮𝗯𝗵ä𝗻𝗴𝗶𝗴𝗲 𝗙𝗼𝗻𝗱𝘀𝗯𝗼𝘂𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝗻, die durch Spezialisierung und klare Profile überzeugen

Gestern in Berlin brachte Initiator Jürgen Dumschat (AECON Fondsmarketing GmbH) genau diese Köpfe zusammen, um innovative Lösungen jenseits der Standard-Indizes zu präsentieren. Im Fokus: Echte Mehrwerte durch unternehmerisches Asset Management.

Wir von Mein Geld Medien GmbH waren hautnah dabei. Unsere Geschäftsführerin Isabelle Hägewald hat die Strategien hinterfragt und exklusive Interviews mit den Experten geführt. Hier ein kleiner Einblick in unsere Dreharbeiten vor Ort:

𝗠𝗶𝘁 𝗱𝗮𝗯𝗲𝗶 𝘄𝗮𝗿𝗲𝗻:
🔹 Aramea Asset Management AG
🎙️ Lars Dollmann, CFA | 💼 𝘈𝘳𝘢𝘮𝘦𝘢 𝘔𝘦𝘵𝘢𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥

🔹 e/r/w Vermögensmanagement GmbH
🎙️ Christian Krotz | 💼 𝘌𝘙𝘞 𝘗𝘰𝘳𝘵𝘧𝘰𝘭𝘪𝘰 𝘚𝘵𝘳𝘢𝘵𝘦𝘨𝘪𝘦

🔹 𝗛𝗮𝗮𝘀𝗲-𝗠ö𝗹𝗸-𝗧𝘀𝗼𝘂𝗹𝗼𝗳𝘁𝗮𝘀 𝗚𝗺𝗯𝗛
🎙️ Daniel Haase | 💼 𝘌𝘮𝘱𝘪𝘳𝘪𝘢 𝘚𝘵𝘪𝘧𝘵𝘶𝘯𝘨 𝘉𝘢𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭

🔹 LAIQON
🎙️ Adrian Daniel | 💼 𝘔𝘢𝘪𝘯𝘍𝘪𝘳𝘴𝘵 𝘎𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘌𝘲𝘶𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴

🔹 MainSky Asset Management AG
🎙️ Dr. Eckhard Schulte | 💼 𝘔𝘢𝘪𝘯𝘚𝙠𝙮 𝘔𝘢𝘤𝘳𝘰 𝘈𝘭𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘍𝘶𝘯d

𝗟𝗶𝘃𝗲 𝘇𝘂𝗴𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝘁 𝗮𝘂𝘀 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗳𝘂𝗿𝘁:
🔹 Antecedo Asset Management GmbH
🎙️ Kay-Peter Tönnes | 💼 𝘈𝘯𝘵𝘦𝘤𝘦𝘥𝘰 𝘎𝘳𝘰𝘸𝘵𝘩 𝘚𝘶𝘱𝘳𝘦𝘮𝘦

Mehr Infos zum Event finden Sie auf https://www.aecon24.de/

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