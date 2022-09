LGIM erweitert ETF-Angebot um vier neue Strategien

Legal & General Investment Management (LGIM) hat sein ETF-Angebot um vier neue Anlagestrategien erweitert. Die vier neuen ETFs zielen auf themen- und wachstumsorientierte Anlagemöglichkeiten ab. Drei der neuen ETFs – Emerging Cyber Security, Optical Technology and Photonics sowie Global Thematics – gehören zur Palette der Themen-ETFs von LGIM. Der Metaverse-ETF zählt zu LGIMs neu geschaffener „Access“-Palette.

Die Themen-ETFs basieren auf LGIMs einzigartigem Investmentansatz, der aktives Research mit regelbasierter und transparenter Umsetzung kombiniert, um maßgeschneiderte Themen-Indizes zu schaffen, die Anlegern ein direktes Engagement in Themen und die zugrundeliegende Titel bieten.

Die neue Anlagereihe „Access“, in die sich der Metaverse-ETF einreiht, möchte Anlegern einen Zugang zu taktischen beziehungsweise strategischen Instrumenten bieten, die sich von den traditionellen Anlagemöglichkeiten abheben.

Direkter und differenzierter Zugang zu Zukunftsthemen

„Thematische Anlagestrategien stoßen in den letzten Jahren auf großes Anlegerinteresse, da sie von strukturellen Veränderungen der Art, wie wir leben und arbeiten, profitieren können. Beim Ausbau unserer Themen-ETF-Palette möchten wir Anlegern einen möglichst direkten und differenzierten Zugang zu neuen und aufkommenden Zukunftsthemen bieten.

Drei der heute aufgelegten Fonds bilden einige der innovativsten und einflussreichsten Unternehmen weltweit ab. Der Global Thematic Fund hingegen soll Anlegern die Möglichkeit geben, über ein einziges, leicht zugängliches ETF-Produkt gleichzeitig an mehreren zukunftsweisenden Themen teilzuhaben“, sagt Aanand Venkatramanan, Head of ETFs, EMEA.

„Bei Themen-Investments geht es darum, Chancen zu erkennen, die strukturelle Veränderungen in unserem Leben, unserer Arbeit und unserer Gesellschaft bewirken können. Anlagestrategien, die auf diese Trends abzielen, stoßen seit vielen Jahren auf großes Interesse bei unseren Kunden. Wir glauben, dass diese neuen Fonds unserer ETF-Palette ideal ergänzen – sowohl für Anleger, die ein reines Engagement in Themen suchen, als auch für diejenigen, die diversifiziert investieren wollen, ohne sich zwischen Themen entscheiden zu müssen“, so Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Sales Germany, Austria and Luxembourg.

Ausloten des Metaversums

Das Metaverse beschreibt die nächste Stufe des Internets – eine digitale Welt mit virtueller Realität, in der Menschen arbeiten, reisen, und spielen können. Das Wachstumspotenzial ist beträchtlich: Allein das US-amerikanische Technologieunternehmen Meta Platforms hat im vergangenen Jahr mehr als zehn Milliarden US-Dollar für Forschung und Entwicklung im Metaverse ausgegeben.

Aktuell steckt das Metaverse noch in den Kinderschuhen, doch LGIM konnte mehrere Investitionsmöglichkeiten identifizieren: Dazu gehören die noch notwendigen Entwicklungen in den Bereichen Hardware, Software und Netzwerke ebenso wie digitale Zahlungen, um menschliche Kontrolle und Gestaltungsmöglichkeiten im Metavers zu erweitern. Der L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die aktiv an der Entwicklung der Technologien rund um das Metaverse beteiligt sind.

Emerging Cyber Security

LGIM ist seit der Auflegung des ersten europäischen Cybersecurity-ETFs im Jahr 2015 Vorreiter bei Investitionen in Cybersicherheit. Innovative Cyberlösungen haben das Wachstum des Wirtschaftszweigs Cybersicherheit vorangetrieben und Unternehmen in die Lage versetzt, sich erfolgreich gegen Cyberangriffe zu schützen. Von Antiviren-Software und Malware-Schutz bis hin zu Cloud-Sicherheit und sicherer Hardware.

Die Markteinführung des L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF spiegelt diese Entwicklung wider. Er bietet Anlegern den Zugang zu diesem schnell und dynamisch wachsenden Megatrend und ergänzt damit den bestehenden Flaggschiff-Fonds L&G Cyber Security UCITS ETF. Der neue ETF wird sich auf aufstrebende Segmente wie Hardwaresicherheit, Threat Intelligence und Blockchain-gestützte Sicherheitslösungen konzentrieren, zusätzlich zu Wachstumssegmenten wie Cloud- und netzwerkbezogene Sicherheitslösungen, die auch im bestehenden Fonds enthalten sind.

Die Wissenschaft vom Licht

Optische Technologie und Photonik ist die Wissenschaft von der Erzeugung, Übertragung und Erkennung von Licht. Paradoxerweise ist die Photonik einerseits eine der meistgenutzten Technologien unseres täglichen Lebens, andererseits sind die weitreichenden Auswirkungen der Branche nur wenigen bekannt.

Von Smartphone-Displays, Präzisionslandwirtschaft und Kfz-Sensoren bis hin zu Glasfaser-Breitbandverbindungen und Laserchirurgie spielt die Photonik in den verschiedensten Anwendungen eine zentrale Rolle. Die Europäische Kommission hat sie als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts anerkannt. Schätzungen zu Folge wächst die Photonikbranche weltweit mehr als doppelt so schnell wächst wie das globale BIP und sogar dreimal so schnell wie das BIP der EU.

Der L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF ist der erste ETF in Europa, der sich auf ein Engagement in führenden Unternehmen in diesem Bereich konzentriert. Die zugrunde liegende Anlagestrategie basiert auf der Expertise des European Photonics Industry Consortium (EPIC), des weltweit größten Verbands der Photonikindustrie.

Einfacher Zugang zu globalen Themen

Für Anleger, die Zugang zu mehreren Zukunftsthemen suchen, hat LGIM den L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF aufgelegt, der einen diversifizierten Korb von Unternehmen umfasst, die in mehreren Anlagethemen engagiert sind und auf Innovation und langfristiges Wachstum setzen.

Der Fonds kombiniert die Anlageuniversen bereits bestehender Themen-ETFs und vereint neun Anlagethemen in den Bereichen Technologie, Energie und Ressourcen sowie demografischer Wandel, die Anlegern derzeit alle über L&G-ETFs zur Verfügung stehen.

Jeder der neu zugelassenen Fonds enthält ein ESG-Overlay, das darauf abzielt, Unternehmen auszuschließen, die nicht mit der Initiative der Vereinten Nationen Global Compact konform sind. Die ETFs sind an der London Stock Exchange, der Borsa Italiana, der Deutschen Börse und der Schweizer Börse SIX notiert.

(LGIM)