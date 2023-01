Invescap erweitert seine globale Präsenz und sein Serviceangebot

Invescap, ein privates Kredit- und Investmentunternehmen unter der Leitung von Marc-André Pépin, gab die Erweiterung seiner Dienstleistungen, Produkte und Partnerschaften für das kommende Jahr bekannt.

Invescap mit Sitz in der Schweiz erweitert seine Vertriebskapazitäten auf globaler Ebene und tritt nun in neue Märkte ein, darunter die USA für Offshore-Kunden, die VAE, Israel und Singapur.

Angesichts der aktuellen Nachfrage nach Investmentstrategien, die sich weniger auf traditionelle Finanzmärkte konzentrieren, verlagert Marktführer Invescap seinen Fokus auf schnellwachsende Märkte und bietet mehr Dienstleistungen für seine Kunden.

Neue Investitionsmethoden, wie etwa die Kapitalerhaltungsstrategie des Unternehmens, wurden ebenfalls diversifiziert, um sowohl bestehende als auch neue Kunden zu bedienen. Im Vergleich zu mehr als 800 Investmentfonds im Bereich festverzinsliche Kredite belegte die Anlagestrategie „SPI All Yields Fund“ von Invescap im fünften Quartal in Folge Platz 1 in der Rangliste von Morningstar.

Langfristige Vorteile für beide Seiten

„Während wir in neue Märkte expandieren, ist es für uns wichtig, alle Investitions- und Expansionsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, um sicherzustellen, dass wir weiterhin sowohl bestehende als auch potenzielle neue Kunden mit Dienstleistungen von höchster Qualität versorgen“, sagte Marc-André Pépin, CEO von Invescap.

„Die Partnerschaften, die wir geschaffen und erneuert haben, werden langfristige Vorteile für beide Seiten bieten, und wir freuen uns darauf, neue Beziehungen auf globaler Ebene zu schaffen – 2023 wird ein spannendes Jahr werden.“

Mit der kontinuierlichen Pflege und dem Wachstum aktueller und neuer Beziehungen erneuert Invescap seine Partnerschaft mit Factoring Chains International, bildet eine neue Partnerschaft mit dem International Fund Settlement und tritt in die Endphase einer Vereinbarung ein, die die Abwicklung des Fonds auf den Plattformen Pershing und Allfunds ermöglicht.

(INVESCAP / Manuela Blisse / surpress)