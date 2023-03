CACEIS als Dienstleister für neuen Investlinx-ETF ausgewählt

CACEIS, eine der größten Asset-Servicing-Gruppen in Europa, wurde von Investlinx Investment Management beauftragt, für deren neu aufgelegten ETF die Verwahrstellen-, Depot-, Fondsverwaltungs- und Ausführungsdienstleistungen zu übernehmen. Es geht um den Investlinx ICAV, einen kürzlich aufgelegten irischen OGAW-ETF.

CACEIS in Irland strebt eine weitere geografische Ausweitung ihrer Dienstleistungen für börsengehandelte Fonds, sogenannte Exchange Traded Funds – kurz ETFs – an. Das Unternehmen verwaltet bereits in ganz Europa domizilierte ETFs im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro und hat spezialisierte Serviceleistungen entwickelt, um die besonderen Anforderungen von ETF-Anbietern zu erfüllen.

Von auf ETF-Kunden zugeschnittenen Lösungen und Angeboten von CACEIS profitieren

Investlinx ICAV wird nicht nur die Kernkompetenzen von CACEIS im Bereich Asset Servicing nutzen, sondern auch von den auf ETF-Kunden zugeschnittenen Lösungen und Angeboten von CACEIS profitieren, wie beispielsweise von Teepi ETF, einem speziellen Orderportal für autorisierte Teilnehmer.

Die ETF-Lösungen umfassen sowohl automatisierte Systeme zur Bereitstellung integrierter Abläufe von der Auftragserteilung bis zur Abrechnung als auch die Verbindung von CACEIS mit ULTUMUS, Europas führendem Unternehmen für die Erstellung von Portfolio Composition Files (PCF), bei der Erstellung und Ausgabe von PCFs.

Die Verknüpfung der effizienten Kerndienstleistungen von CACEIS mit den ETF-spezifischen Angeboten und dem „Follow-the-sun“-Dienstleistungsmodell ermöglicht es Investlinx, die Nettoinventarwerte und PCFs vor der Marktöffnung zu erstellen und zu versenden.

Das entspricht genau den spezifischen Anforderungen, die Investlinx während der gemeinsamen Entwicklung des maßgeschneiderten Modells formuliert hat.

In Anleihen investieren, ohne sich auf Referenzindex zu beziehen

„Investlinx ist das erste Unternehmen in Europa, das aktiv gemanagte ETFs anbietet, die direkt sowohl in Aktien als auch in Anleihen investieren, ohne sich auf einen Referenzindex zu beziehen. Dieser bahnbrechende Schritt ermöglicht es Anlegern, die Vorteile eines aktiven und diversifizierten Portfoliomanagements zu nutzen und zugleich von den niedrigeren Kosten von ETFs zu profitieren“, sagt Matteo Solfanelli, CEO von Investlinx Investment Management Ltd.

„Nach einem langen Auswahlprozess sind wir überzeugt, dass CACEIS die technische Kompetenz und die kundenorientierte Einstellung besitzt, die es uns ermöglichen, unsere ETFs zu lancieren und zu vermarkten. Sowohl Investlinx als auch unsere Anleger können von der starken Partnerschaft mit der CACEIS-Gruppe profitieren.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Investlinx Investment Management bei der neuen irischen UCITS-ETF-Reihe“, ergänzt Paddy Walsh, Head of Regional Coverage bei CACEIS für Irland, das Vereinigte Königreich und die USA.

„Unsere Teams haben viele Monate lang gemeinsam an der Entwicklung dieser Lösung gearbeitet. Zusammen mit der raschen Umsetzung festigt dies unsere Marktposition und zeigt unsere umfassenden Fähigkeiten bei Dienstleistungen für ETFs.

Wir wünschen Investlinx viel Erfolg bei der Einführung ihrer neuen Fonds bei ihren Zielanlegern und freuen uns darauf, die weitere Entwicklung ihres Geschäfts zu unterstützen.“

(CACEIS / Manuela Blisse / surpress)