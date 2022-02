AXA IM legt Social Bonds Fonds auf

AXA Investment Managers (AXA IM) hat Ende Januar den AXA World Funds ACT Social Bonds Fonds aufgelegt mit dem Ziel, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu unterstützen und einen messbaren sozialen Nutzen zu gewährleisten. Gleichzeitig sollen langfristige Erträge und Wachstum erzielt werden.

Damit erweitert AXA IM seine Impact-Fonds-Produktpalette und stärkt seine Expertise im Bereich grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen (Green, Social and Sustainable Bonds, GSSB). Der neue Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen gemäß der von AXA IM entwickelten GSSB-Richtlinien.

Auf SDG-Ziele ausgerichtet

Der soziale Nutzen des Fonds ist auf drei Kernthemen ausgerichtet: auf die Förderung des Zugangs zu Bildung sowie Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen sowie zu Grundbedürfnissen wie sauberem Wasser, Energie oder Wohnraum und auf Gesundheit und Sicherheit zur Förderung eines breiteren Zugangs zu Gesundheitsdiensten.

Der Fonds soll in erster Linie auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) keine Armut (SDG 1), gute Gesundheit und Wohlbefinden (SDG 3), menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum (SDG 8) sowie nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) ausgerichtet sein.

Dafür investiert der Fonds mindestens 75 Prozent in Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen und bis zu 25 Prozent in streng ausgewählte konventionelle Anleihen, die auf eine positive soziale Wirkung ausgerichtet sind. Mit diesem Ansatz schafft AXA IM ein stärker diversifiziertes Universum mit besserer Liquidität und einem verbesserten Renditeprofil und stellt gleichzeitig sicher, dass die Transparenz und die Allokationen einen messbaren sozialen Nutzen haben.

Eigens entwickelte GSSB-Richtlinie

Der Auswahlprozess für Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen stützt sich auf die von AXA IM entwickelte GSSB-Richtlinie, die darauf abzielt, die wichtigsten Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen von Emittenten mit einer glaubwürdigen nachhaltigen Strategie und sinnvollen Projekten zu identifizieren.

Der konventionelle Anleiheauswahlprozess zielt darauf ab, Emittenten zu identifizieren, die hohe ESG-Standards mit einem starken Fokus auf die „S“-Säule haben und einen positiven Beitrag zu den sozialen SDGs leisten.

Der Fonds wird aktiv von Johann Plé verwaltet, wobei die Allokation und die Wertentwicklung im Vergleich zum ICE Social Bond Benchmark-Index (die „Benchmark“) potenziell erheblich abweichen können. Hintergrund ist, dass sich das Universum der Sozialanleihen trotz der großen Potenziale noch im Entstehungsprozess befindet und nach wie vor auf einige wenige Emittenten konzentriert.

Um eine angemessene Diversifizierung sicherzustellen und Verzerrungen zu vermeiden, wird AXA IM beim Verwalten des Portfolios große Spielräume im Vergleich zur Benchmark lassen.

Soziale Dimensionen nicht außer Acht lassen

„Beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft dürfen wir die soziale Dimension nicht außer Acht lassen. Während sich die meisten Impact-Investment-Strategien derzeit auf die Umwelt und die Dekarbonisierung konzentrieren, glauben wir, dass das enorme Wachstum, das in den letzten Jahren auf dem Markt für Sozial- und Nachhaltigkeitsanleihen zu beobachten war, die Gelegenheit für die Entwicklung einer speziellen Social-Bond-Strategie bietet.

Wir sind stolz darauf, unseren ersten Anleihenfonds in diesem Bereich aufgelegt zu haben“, erklärt Johann Plé, Manager des AXA WF ACT Social Bonds Fonds.

Spenden an Wohltätigkeitsorganisationen

Die Strategie ist Teil der ACT-Produktpalette von AXA IM und markiert den Eckpfeiler des Angebots an sozialen und nachhaltigen Anleihen.

Der Fonds ist gemäß der EU-Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR) als Artikel 9-Produkt eingestuft. Insgesamt werden derzeit knapp 90 Prozent der Fondspalette von AXA IM nach Artikel 8 und 9 SFDR eingestuft.

Fünf Prozent der an den Fonds gezahlten Verwaltungsgebühren werden von AXA IM an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.

Der Fonds hat das französische SRI-Label und das belgische Label Towards Sustainability erhalten.

Der Fonds ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien (aktuell nur für institutionelle Anleger), den Niederlanden, Liechtenstein, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich registriert und für professionelle und private Anleger erhältlich.

(AXA IM)