Absolut Research startet neue Produktdatenbank für geschlossene Investmentfonds

Die Absolut Research GmbH, seit 20 Jahren führendes Verlags- und Research-Unternehmen für institutionelle Investoren, lanciert die erste – für Asset Manager und institutionelle Anleger kostenfreie – Produkt-Datenbank für alle Private-Market-Segmente: Immobilien, Infrastruktur, Private Equity und Private Debt.

Die neue Plattform „Absolut|private“ wird von renommierten Investoren und mehr als 50 Asset Managern von Beginn an unterstützt und geht Ende Mai online. Das Listing ist sowohl für Asset Manager als auch für Zweitmarktprodukte möglich.

„Mit der Plattform möchten wir mehr Transparenz über Asset Manager und im Markt befindliche Anlagemöglichkeiten schaffen. Bislang existiert diese nicht. Institutionellen Investoren geben wir damit die Möglichkeit, sich einen Marktüberblick für ihre geplante Investment-Strategie zu verschaffen“, sagt Michael Busack, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Absolut Research GmbH.

Anteile von platzierten Fonds oder Mandaten einstellen

Nach Prüfung und Freischaltung können Asset Manager ab sofort ihre in Platzierung befindlichen und geplanten geschlossenen Fondsangebote auf der Plattform einstellen (Primärmarkt). Darüber hinaus können Anteile von platzierten Fonds oder Mandaten eingestellt werden, um neue Anleger zu finden (Sekundärmarkt). Investoren können in Zukunft eigene Sekundärmarkt-Anteile für den Verkauf an andere Investoren anbieten.

Institutionelle Investoren, nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, fragen verstärkt Anlagen in diese Private-Market-Segmente nach, da deren langfristige Renditen vielfach attraktiver sind und die kurzfristige Volatilität geringer ist als an den Public Markets, mit gelisteten Aktien und Renten.

Absolut Research erweitert daher sein Publikations- und Analyseangebot um diesen neuen und innovativen Service unter dem Namen Absolut|private. Die Plattform soll Ende Mai Online gehen.

Renommierter Investoren-Beirat

Absolut Research wird unterstützt von einem renommierten Investoren-Beirat sowie zusätzlich von „Absolut-Private-Supportern“ aus dem Kreis der institutionellen Anleger. Darüber hinaus haben sich bereits mehr als 50 Asset Manager auf der Plattform registriert.

„Die neue Plattform von Absolut Research für Private-Market-Produkte bietet institutionellen Investoren mehr Transparenz und unterstützt den Due-Diligence-Prozess in hervorragender Weise. Gerne nutzen wir Absolut /private und freuen uns über alle Asset Manager, die ihre neuen Produkte auf der Plattform listen“, so Dr. Peter Andres, Sprecher der Geschäftsführung der Signal Iduna Asset Management, Mitglied im Investoren-Beirat von Absolut Research und Private-Supporter.

(Absolut Research)