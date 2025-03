Wie robust ist der US-Aktienmarkt?

Schwankungen hat es immer gegeben, dennoch konnte sich der US-Aktienmarkt immer wieder von wirtschaftlichen Schocks und politischen Umwälzungen erholen. Die Marktentwicklung der vergangenen Dekade war vor allem durch folgende Faktoren geprägt:

• Aufschwung nach der Pandemie: Nach dem drastischen Abschwung zu Beginn des Jahres 2020 sorgten steigende Staatsausgaben und eine lockere Geldpolitik für eine schnelle Erholung; der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite erreichten Rekordhöhen.

• Inflation und Zinsen: Der sprunghafte Anstieg der Inflation im Jahr 2022 veranlasste die US-Notenbank zu aggressiven Zinserhöhungen und löste eine Marktkorrektur aus. In den letzten zwei Jahren hat der Inflationsdruck wieder nachgelassen, an den Aktienmärkten stiegen die Kurse erneut.

• Technologie-Marktführerschaft: Auch die Dominanz von Mega-Cap-Technologiewerten, insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing, hat zu erheblichen Kursgewinnen geführt.

Zu Beginn des neuen Jahres bereitet vielen Anlegern das Klumpenrisiko von Mega Caps Kopfzerbrechen. Mega Caps haben zwar die höchsten Renditen erzielt, ihre hohe Bewertung und der daraus resultierende Einfluss auf die kapitalgewichteten Indizes stellen jedoch ein Risiko dar.

Das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) dieser Aktien deutet auf hohe Gewinnerwartungen hin, doch aufgrund ihrer hohen Gewichtung in den großen Indizes kann eine Korrektur bei nur wenigen Unternehmen zu erheblichen Verlusten im gesamten Index führen.

Auch wenn die Fundamentaldaten der Mega Caps weiterhin solide sind, sollten Anleger die Wertentwicklung ihres Portfolios nicht zu stark von einigen wenigen Unternehmen abhängig machen.

CHANCEN IM SMALL-CAP-SEGMENT

Viele Anleger sind zunehmend positiv gegenüber Small-Cap-Aktien eingestellt; die Märkte erwarten Steuersenkungen für Unternehmen, Deregulierung und bessere Finanzierungsbedingungen. Insbesondere seit der Wiederwahl Trumps haben die Mittelzuflüsse in Erwartung eines allgemeinen Wirtschaftsaufschwungs deutlich zugenommen.

Kleinere Unternehmen blicken zunehmend optimistisch in die Zukunft: Mehr als die Hälfte der Firmeninhaber – so viele wie zuletzt im vierten Quartal 1983 – beurteilen in einer aktuellen Umfrage die wirtschaftliche Lage als gut. Auch die Gewinnerwartungen sprechen für Small Caps. Bloomberg-Prognosen deuten auf ein deutlich höheres Gewinnwachstum in den kommenden zwei Jahren hin.

EINE STRATEGIE FÜR DIE ZUKUNFT

Der US-Aktienmarkt bleibt robust, doch sollten Anleger im neuen Jahr nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken im Auge behalten. Eine expansivere Geldpolitik und wachstumsfördernde Fiskalpolitik könnten den Aktienmarkt weiter stützen. Risiken gehen hingegen von der Bewertung der Mega Caps, möglichen Spannungen in der Handelspolitik und einer anhaltenden Inflation aus. Mit einer diversifizierteren Strategie, etwa mit einem ETF auf Small Caps oder mit einem gleichgewichteten ETF, können Anleger potenziell höhere risikobereinigte Renditen erzielen.

