Wie moderne Geldmarktstrategien Flexibilität, Sicherheit und Rendite neu verbinden

Die Zeiten, in denen Liquidität vor allem als unverzinste Reserve galt, sind vorbei. Mit der Zinswende der Europäischen Zentralbank hat sich das Umfeld grundlegend verändert: Nach einem Anstieg auf bis zu vier Prozent liegt der Einlagezins aktuell bei rund zwei Prozent. Liquidität ist damit wieder ein aktiver Renditebaustein – vorausgesetzt, sie wird gezielt gesteuert.

Vor diesem Hintergrund wächst die Nachfrage nach Lösungen, die tägliche Verfügbarkeit mit stabilen Erträgen verbinden. Besonders ETFs auf die Euro Short-Term Rate (€STR) rücken dabei in den Fokus eines modernen Liquiditätsmanagements. Sie verbinden die Stabilität klassischer Geldmarktanlagen mit der Effizienz börsengehandelter Indexprodukte und ermöglichen es Investoren, freie Mittel nicht nur zu parken, sondern kontinuierlich zu verzinsen – bei voller Flexibilität. Der BNP Paribas Easy Overnight UCITS ETF, der dieses Konzept abdeckt, konnte die €STR um + 045 Prozent übertreffen, basierend auf dem gewichteten Swap Spread per 28. April 2026.

Im Kern basiert dieses Konzept auf der Abbildung des €STR, also des täglichen Übernachtzinses im Euroraum. Die Umsetzung kann ausschliesslich synthetisch erfolgen: Ein liquider Wertpapierkorb wird über Swap-Vereinbarungen gegen die Rendite des zugrunde liegenden Index getauscht. Diese Struktur kann unter bestimmten Marktbedingungen zusätzliche Erträge ermöglichen, etwa durch positive Margen, die Banken im Rahmen solcher Transaktionen zahlen – beispielsweise zur Bilanzoptimierung oder aufgrund regulatorischer Anforderungen.

Neben diesen Renditechancen sprechen für €STR-ETFs vor allem strukturelle Aspekte: hohe Transparenz, niedrigere Kosten und tägliche Handelbarkeit an der Börse. Damit etablieren sie sich zunehmend als Alternative zu klassischen Geldmarktfonds oder Bankeinlagen – insbesondere in einem Umfeld, in dem Flexibilität und Effizienz gleichermaßen gefragt sind.

Gleichzeitig bleiben – trotz der defensiven Ausrichtung – Risiken bestehen, etwa durch Zinsänderungen oder durch Ausfallrisiken, die bei jedem Swap-Geschäft möglich sind.

Fazit: Die Rückkehr positiver Zinsen markiert einen Paradigmenwechsel. Liquidität ist heute mehr als ein Sicherheitsanker – sie ist ein aktiver Portfoliobaustein. €STR-ETFs liefern dafür ein zeitgemäßes Instrument: flexibel, effizient und nah am Markt. Wenn man Liquidität intelligent einsetzt, sind auch bei kurzfristigen Anlagen Erträge möglich – ohne auf Verfügbarkeit zu verzichten.

CLAUS HECHER