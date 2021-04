Trend trifft Tradition

Vor beinahe 100 Jahren entwickelte Benjamin Graham eine Reihe von Investmentgrundsätzen, die vielen bis heute als unverzichtbare Basis gelten. Graham war Wirtschaftswissenschaftler und gilt als Vater des Value Investing. Über Grahams Buch „The intelligent Investor“ sagt Warren Buffet – dessen Lehrmeister Graham war – es sei das beste Buch, das je über Investing geschrieben wurde.

Unter anderem legte Graham dabei die Grundlage für Dividendenstrategien. Der Gedanke dahinter ist einfach: Unternehmen, die über Jahre stabile Dividenden ausschütten, sind robust und krisensicher. So die Theorie. Die Relevanz dieser Attribute haben die turbulenten vergangenen Monate erneut eindrucksvoll bewiesen. Dividendenstrategien erfreuen sich deshalb nach wie vor großer Relevanz und Beliebtheit – auch bei passiven Anlegern. Der Ansatz hat sich über Jahrzehnte bewährt. Doch wächst bei Anlegern die Erwartungshaltung, auch bewährte Strategien nachhaltig umsetzen zu können. Eine Kombination aus Nachhaltigkeit und Dividendenstrategie gab es bislang allerdings nicht, weshalb wir den UBS S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF entwickelt haben.

AUSSCHLUSS UND ERGÄNZUNG

Dem ETF liegt der bekannte S&P Global Dividend Aristocrats Index zugrunde, der ausschließlich Aktien enthält, die sich durch große Liquidität und stabile Dividenden auszeichnen. So muss ein Titel über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren jedes Jahr steigende oder stabile Dividenden erwirtschaften, um Teil des Index zu werden. Diese Eigenschaften werden auch in die ESG-Variante übernommen, jedoch zusätzlich durch Nachhaltigkeitsfaktoren ergänzt. Das bedeutet konkret: Unternehmen, die die United Nations Global Compact Prinzipien zur guten Unternehmensführung nicht erfüllen, werden ebenso ausgeschlossen wie Firmen, die in Geschäfte mit umstrittenen Waffentechnologien, Tabak oder Kraftwerkskohle involviert sind. In einem letzten Schritt werden schließlich diejenigen 25 Prozent der Unternehmen mit dem schlechtesten ESGScore exkludiert. Die ausgeschlossenen Titel werden dann durch passende Aktien aus dem Universum des S&P Developed BMI ersetzt, sodass auch der neue ESG-ETF insgesamt 100 Aktien enthält. Damit ist der S&P Dividend Aristocrats ESG ETF ein interessantes Produkt, mit dem Anleger eine bewährte Strategie mit dem Trendthema Nachhaltigkeit verbinden können.

Dag Rodewald,

Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich