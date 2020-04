Rohstoffinvestments revolutionieren

Herr Rodewald, dieses Jahr feiert die ETF-Industrie in Europa ihren 20. Geburtstag. UBS Asset Management ist bereits seit 2001 dabei. Wie hat sich die Industrie Ihrer Meinung nach in den letzten zwei Dekaden entwickelt?

Dag Rodewald: Es stimmt, UBS gilt fast als Akteur der ersten Stunde. Vor nunmehr 19 Jahren haben wir unseren ersten ETF lanciert und seitdem haben sich sowohl der Gesamtmarkt, aber auch unsere Produktpalette grundlegend gewandelt. Gab es zu Beginn nur einige wenige Angebote, können Anleger heute sehr diversifiziert mit ETFs investieren. Über verschiedenste Anlageklassen, Regionen und Strategien hinweg bieten sich Möglichkeiten.

Welche Entwicklung sticht denn in jüngster Vergangenheit hervor?

Dag Rodewald: Innovative Neuerungen entstehen in diesem jungen Markt noch sehr häufig. Auf einer übergeordneten Makroebene sticht sicherlich das Thema des nachhaltigen Investierens hervor, auf der Mikroebene wird es schwieriger. Bei nahezu jeder Anlageklasse gibt es spannende Entwicklungen.

Können Sie uns ein Beispiel nennen?

Dag Rodewald: Wir selbst haben kürzlich etwa als erster ETF-Anbieter in Europa einen börsengehandelten Fonds auflegt, der einen Index für Long-Short-Risikoprämien von Rohstoffen nachbildet – den UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF. Es handelt sich dabei um eine innovative marktneutrale Investitionsmöglichkeit, die mit Rohstoffen als unkorrelierte Beimischung zu traditionellen Anlageklassen das Anlegerportfolio diversifiziert und gleichzeitig von der Performance der CMCI-Rollmethodik profitiert. Die Besonderheit dieser ist, dass durch tägliches Rollen der Terminkontrakte und diversifiziertes Investieren entlang der liquiden Futures-Kurve in der Vergangenheit marktneutrale Rollgewinne erzielt werden konnten. Die Rohstoffgewichtung der Long-Short-Positionen gleichen sich aus und damit ist das Netto-Exposure gegenüber Rohstoffen nahe Null. In der Vergangenheit haben Kunden vermehrt nach genau einem solchen Produkt gefragt. Dass wir ihnen nun diese innovative Lösung anbieten können, verdeutlicht die Entwicklungsgeschwindigkeit des Marktes.

(UBS)