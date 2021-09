Chinas Wirtschaft präsentiert sich wieder in gewohnter Stärke. Nachdem Anfang letzten Jahres die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm und einen deutlichen Abschwung verursachte, wurde die Schockstarre schnell durchbrochen: Das erste Quartal des neuen Jahres sorgte mit einem Anstieg der Wirtschaftsleis- tung um 18,3 Prozent für einen Rekordwert in der Historie der wirtschaftlichen Datenerfassung des Landes.

Haupttreiber dieser Entwicklung sind mehrere Faktoren, die für branchenübergreifendes Wachstum sorgen. Zum einen ist dies die hohe Konsumbereitschaft der Bevölkerung, die mit der rasanten Gentrifizierung des gesamten Landes Hand in Hand geht. Auch die demografische Entwicklung, die langfristig aufgrund der steigenden Überalterung der Gesellschaft für Kopfzerbrechen auf Seiten der Staatsführung sorgen dürfte, sorgt derzeit für boomende Health- und Pharmawerte. Gepaart sind diese Faktoren mit dem seit jeher hohen Innovationsgrad der Gesamtwirtschaft. Hierzu leisten gerade chinesische Technologieunternehmen einen herausragenden Beitrag. Die Tech-Branche des Landes umfasst ein breites Spektrum, an dem Anleger mit unserem UBS China Technology ETF partizipieren können.



ÜBERGREIFENDE PARTIZIPATION

Dem ETF zugrunde liegt der Solactive China Technology Total Net Return-Index, der spartenübergreifend die 100 größten chinesischen Tech-Werte abbildet. Hierin liegt die zentrale Stärke des Index. Neben den klassischen Technologie-Werten zählen auch Health Technology-Werte oder Zulieferer aus den techno- logienahen Industrien zum Anlageuniversum, was eine flächendeckende Partizipation an den technolo- gischen Trends der Zukunft ermöglicht. Von Cloud Computing über Robotics bis hin zu Cyber Security und Blockchain haben Anleger die Möglichkeit, die volle Bandbreite der digitalen Innovationskraft abzu- bilden. So können Investoren etwa an den Wertentwicklungen neuer Softwarelösungen teilhaben, welche durch die Pandemie noch stärker angetrieben wurden.

Der UBS ETF (LU) China Technology UCITS ETF ist somit perfekt für Anleger geeignet, die zielgerichtet investieren möchten, aber trotzdem nicht auf eine übergreifende Investition in die chinesische Technologiebranche verzichten wollen.

Dag Rodewald,

Head ETF & Index Fund Sales Deutschland & Österreich