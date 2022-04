Rohstoff-ETFs: ein Plus an Absicherung und Diversifikation in Zeiten steigender Inflation

Die globalen Inflationsraten bewegen sich nach wie vor auf einem hohen Niveau und dürften infolge des Krieges in der Ukraine weiter steigen. Viele Anleger suchen deshalb aktuell nach einem Portfoliobaustein, der ihnen einen gewissen Schutz vor fortschreitendem Kaufkraftverlust bietet. Hier treten vermehrt Rohstoffe in den Fokus, die aufgrund ihres realen Wertes eine Absicherung gegen die Auswirkungen der Inflation bieten. Schließlich sind gerade auch die steigenden Rohstoffpreise der Grund für die zunehmende Inflation. Anleger können diesen Effekt nutzen. Die Anlage in Rohstoffe bietet Investoren zudem zwei weitere Pluspunkte: Sie ermöglicht Anlegern ein stärkeres Maß an Diversifikation. Außerdem ist es mit Rohstoffen möglich, an zyklischen Trends zu partizipieren – die Wiederbelebung der Wirtschaft nach den Corona-bedingten Lockdowns und der Anstieg der Industrieproduktion haben zu Engpässen bei Rohstoffen sowie einem Preisauftrieb geführt.

Doch gerade für Anleger, die sich bislang noch nicht mit Rohstoffen beschäftigt haben, gestaltet sich der Einstieg in den Rohstoffmarkt oft als komplex. Aufgrund der Vielzahl an Investmentprodukten auf

einzelne Rohstoffe kann die Wahl buchstäblich zur Qual werden. Wenn das Kapital breit diversifiziert in Rohstoffen angelegt werden soll, ist das bei Einzelinvestments nur mit erheblichem Zeiteinsatz möglich. Wer einen effizienteren Weg anstrebt, für den bietet sich ein breit aufgestellter Rohstoff- ETF an. Hierfür kann für Anleger zum Beispiel der UBS ETF CMCI ex Agriculture als Portfoliobaustein in Frage kommen. Der zugrundeliegende Index ist breit diversifiziert und ermöglicht damit eine umfassende Abbildung der Rohstoffmärkte. Im Index sind Rohstoffe der drei Sektoren Energie, Industriemetalle und Edelmetalle enthalten. Der Sektor Agrarrohstoffe wird im Index sind Rohstoffe der drei Sektoren Energie, Industriemetalle und Edelmetalle enthalten. Der Sektor Agrarrohstoffe wird im Index allerdings ausgeschlossen. Durch seine ausgewogene Gewichtung bildet der ETF auch den aktuell starken Anstieg von Energierohstoffen ab. Der UBS ETF CMCI ex Agriculture könnte somit für Anleger interessant sein, die ihr Portfolio breit und ausgewogen aufstellen möchten und gleichzeitig an den Renditechancen des Rohstoffmarktes partizipieren und die Auswirkungen der Inflation abfedern möchten.

