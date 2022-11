Risikoarmes Anleihen-Investment mit nachhaltigem Fokus

Risikoarm, liquide, global und nachhaltig – diese Eigenschaften zeichnen Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken (MDB) aus. MDB stellen Darlehen, Garantien und Know-how für Entwicklungsländer zur Verfügung, um die globale Armut zu bekämpfen und nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern. Anleihen solcher Institute fasst der Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index zusammen. Über einen ETF der USB Asset Management (UBS AM) können Anleger an der Entwicklung des Index partizipieren.

NACHHALTIG BEI BESTER BONITÄT

Dag Rodewald, Leiter UBS ETF Deutschland & Österreich, fasst die Vorzüge von MDB zusammen: „Die Entwicklungsbanken können auf den internationalen Kapitalmärkten Geld zu attraktiven Zinssätzen aufnehmen. Sie leisten einen positiven Beitrag, indem sie Kredite an weniger entwickelte Länder zu sehr günstigen Kreditkonditionen vergeben. Ziele sind die Bekämpfung extremer Armut, die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und der Ausbau der Infrastruktur.“ In der Regel verfügen die Spezialbanken über ein AAA-Rating. Fast alle sind in den 17 nachhaltigen Zielen der Vereinten Nationen aktiv, wodurch sie sich als ESG-orientierte Anlage qualifizieren.

GLOBALE INVESTITION MIT RENDITECHANCEN

Der Index bildet Anleihen von aktuell fünf verschiedenen Organisationen ab. MDBAnleihen weisen dank ihres sehr geringen Ausfallrisikos und ihrer relativ hohen Marktliquidität nur einen geringen Aufschlag gegenüber quasi risikofreien Staatsanleihen auf. „Die zusätzliche Rendite von MDBs ist ein Ausgleich für die etwas geringere Liquidität im Vergleich zu US-Staatsanleihen“, sagt Rodewald.

Historisch haben MDB eine geringe bis negative Korrelation zu Aktien. „Insgesamt zeigt der MDB-Index ähnliche Risiko-Rendite- Eigenschaften wie US-Staatsanleihen. Damit gehört er zu den vergleichsweise risikoarmen Komponenten der Asset Allocation“, so Rodewald. Mit dem UBS ETF auf den Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index können Investoren Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken auf einfache Weise im Portfolio abdecken.

Dag Rodewald

