Nachhaltig mit ETFs in Euro- Unternehmensanleihen investieren

Eine Anlage in Euro-Unternehmensanleihen mit hoher Bonität bietet aufgrund der Entwicklungen bei den Zinssätzen und der Risikoaufschläge wieder eine deutlich positive Rendite. Zum Beispiel im Falle des BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF, der einen nachhaltigen Anleihen-Index abbildet, sind das aktuell 2,9 Prozent mit einer durchschnittlichen Duration von 4,9 Jahren (Stand Oktober 2023). Er ermöglicht Anlegern ein Engagement in 1684 Anleihen von europäischen Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“ , die sich zudem durch verminderte CO2-Emissionen auszeichnen und anhand von ESG-Kriterien ausgewählt werden.

Der ETF bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Select Ex Fossil Fuel PAB Index physisch und ohne Wertpapierleihegeschäfte nach und umfasst Schuldinstrumente, denen das Auswahlprinzip „Best in Universe“ zugrunde gelegt wird. Zunächst werden bei einem Screening der Anleiheschuldner diejenigen mit negativen Auswirkungen von Produkten, Dienstleistungen oder internen Prozessen im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung wie beispielsweise giftigen Emissionen, einem zu hohen CO2-Fußabdruck, Kinderarbeit oder Geldwäsche ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden Unternehmen aussortiert, die nicht die Grundsätze der UN-Initiative Global Compact einhalten und die in Bereichen wie Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft, GVO oder Waffen tätig sind.

Der Index hat die Kriterien einer Paris- Aligned Benchmark (PAB) integriert und ist im November 2023 wieder zusammen mit den äquivalenten Anleihen-ETFs für ein bis drei Jahre und drei bis fünf Jahre Laufzeit als einziger in Deutschland mit dem FNGSiegel ausgezeichnet worden, dem Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum.

Im Jahr 2023 wurde die Palette der Anleihen- ETFs mit dem Easy € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF um einen ETF mit extrem kurzer Laufzeit ergänzt.

CLAUS HECHER