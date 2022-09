Nachhaltig mit ETFs in Euro- Unternehmensanleihen investieren

Eine Anlage in Euro-Unternehmensanleihen bietet nach der Entwicklung der Zinskurve sowie der Credit Spreads wieder eine positive Rendite. Im Falle des BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF, der einen nachhaltigen Anleihen-Index abbildet, sind das aktuell 2,36 Prozent (Stand 31.07.2022). Er ermöglicht Anlegern ein Engagement in 1.594 Anleihen von europäischen Unternehmen der Kategorie „Investment Grade“, die sich zudem durch verminderte CO2-Emissionen auszeichnen und anhand von ESG-Kriterien ausgewählt werden.

Der ETF bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Select Ex Fossil Fuel PAB Index physisch und ohne Wertpapierleihe- Geschäfte nach und umfasst Schuldinstrumente von Emittenten mit Investment Grade Rating, die zudem ein ESG-Rating von MSCI von mindestens BBB besitzen, wobei das Auswahlprinzip „Best in Universe“ zugrunde gelegt wird. Ausgeschlossen sind hierbei Unternehmen, die nicht die Grundsätze der UN-Initiative Global Compact einhalten und die in Bereichen wie Alkohol, Glücksspiel, Pornografie, Tabak, Kernkraft, GVO oder Waffen tätig sind. Darüber hinaus meidet dieser Index Sektoren mit dem höchsten CO2-Fußabdruck. Dazu zählen zum Beispiel Branchen, die fossile Brennstoffe fördern oder in der Produktion verwenden.

Beim Screening der Anleiheschuldner geht es um den Ausschluss derjenigen, bei denen schwere Kontroversen feststellbar sind, also negative Auswirkungen von Produkten, Dienstleistungen oder internen Prozessen im Bereich Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung. Typische Beurteilungskriterien wären beispielsweise giftige Emissionen, ein zu hoher CO2-Fußabdruck, Gefahren eines Produktes für den Kunden, Kinderarbeit, Geldwäsche oder Betrug. Im zweiten Schritt werden die oben genannten wertebasierten Ausschlüsse von Unternehmen der oben dargestellten Branchen vorgenommen. Schließlich scheiden die Unternehmen mit den niedrigsten ESG Bewertungen durch MSCI aus dem Anlageuniversum aus. Auf Ebene der Bonds werden nur Emissionen von mindestens 500 Millionen Euro berücksichtigt.

Der Index hat seit dem 29. Juli 2022 die Kriterien einer Paris-Aligned Benchmark (PAB) ergänzend integriert, einem von der EU-Kommission im April 2020 geschaffenen klimafreundlichen Benchmark-Typ, der mit den Zielen des Pariser Abkommens und dem EU-Ziel der CO2-Neutralität korrespondiert. Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Anlageuniversum um rund 50 Prozent zu reduzieren. Die PAB sieht einen Mechanismus vor, um den CO2-Fußabdruck des Portfolios um mindestens sieben Prozent pro Jahr weiter zu reduzieren.

Im Vergleich zum Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index als Ausgangsuniversum werden Schuldtitel von Banken übergewichtet. Die durchschnittliche Duration beträgt 5,56 Jahre (Stand 31.07.2022). Das höchste Ländergewicht halten französische Emittenten. Bei der Auswahl der Unternehmen kommt es auf den Euro als Anleihewährung an, nicht auf den Sitz des Unternehmens, der auch außerhalb des Euroraumes liegen kann.

Der BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF ist am 25. November 2021 als erster Anleihen-ETF in Deutschland mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet worden. Das FNG-Siegel ist der Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Methodik des FNG-Siegels basiert auf einem Mindeststandard. Dazu zählen Transparenzkriterien und die Berücksichtigung von Arbeits- & Menschenrechten, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung, wie sie im weltweit anerkannten UN Global Compact zusammengefasst sind. Auch müssen alle Unternehmen des jeweiligen Fonds explizit auf Nachhaltigkeits-Kriterien hin analysiert werden und das Produkt muss eine explizite Nachhaltigkeits-Strategie vorweisen. Investitionen in Atomkraft, Kohle- und Uranbergbau, bedeutsame Kohleverstromung, Fracking, Ölsande sowie Waffen und Rüstung sind tabu.

CLAUS HECHER