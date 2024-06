Nachhaltig mit ETFs auf den S&P 500 ESG Index am US-Aktienmarkt investieren

Aktive Fondsmanager erzielen keine überzeugenden Resultate gegenüber S&P Indizes, wie Untersuchungen von Standard & Poor’s schon 2002 ergaben. Auch im Jahr 2022 wurde dies wieder bestätigt: Der S&P 500 erzielte eine Gesamtrendite von -18 Prozent, die schlechteste Performance seit 2008. Trotzdem schnitten viele aktiv gemanagte Fonds noch schlechter ab als der Index. Diese Entwicklung bei aktiven Fonds hat zunehmend dazu geführt, dass ETFs auf dem amerikanischen Aktienmarkt kontinuierlich an Beliebtheit gewonnen haben.

Aber nicht nur der Trend von aktiven zu passiven Fonds wächst, sondern auch der Trend zu nachhaltigen Investitionen. Der S&P 500 ESG Index, eine nachhaltige Variante des S&P 500, zeigt signifikante Outperformance gegenüber dem herkömmlichen Index. So lag der ESG Index allein im letzten Jahr bei 27,36 Prozent im Plus, während der traditionelle Index 25,67 Prozent Kursgewinn verzeichnen konnte. Der ESG Index konnte auch über den Fünf-Jahres-Zeitraum den traditionellen Index um über elf Prozent übertreffen und bietet zudem eine um 20 Prozent bessere CO2-Effizienz.

Doch was unterscheidet die ESG-Variante vom traditionellen S&P 500? Der S&P 500 ESG Index entsteht in einem Vier-Schritte-Verfahren, bei dem Unternehmen ausgeschlossen werden, die bestimmte nachhaltige Kriterien nicht erfüllen. Unternehmen aus den Sektoren Tabakherstellung, Produktion von Waffen, unkonventioneller Öl- und Gasförderung oder solche, die die Kriterien des UN Global Compact verletzten, findet man nicht im Portfolio. Schließlich werden in einem Best-in-Class-Ansatz die Unternehmen mit den besten ESG-Bewertungen ermittelt und für jeden Sektor 75 Prozent der frei handelbaren Marktkapitalisierung eines jeden Sektors ausgewählt. Durch diesen Filter bleiben nur 300 der ursprünglich 500 Unternehmen im Index bestehen. In der ESG-Variante befinden sich hauptsächlich Unternehmen aus Branchen wie zum Beispiel Technologie, Health Care und Finanzen.

Investoren können nun mit dem BNP Paribas Easy S&P 500 ESG an dieser Entwicklung teilhaben. Der ETF ist seit dem 27. Juni 2023 auf XETRA gelistet und ist thesaurierend. Er hat eine Gesamtkostenquote von 0,12 Prozent und repliziert den Index vollständig, indem er all seine Bestandteile erwirbt.

CLAUS HECHER