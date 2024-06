Mehr Portfolio-Stabilität mit Anleihen-ETFs

Rentenfonds gelten bei Privatanlegern als vergleichsweise langweilig Ausweislich der BVI-Statistik zum 29. Februar 2024 nimmt in Deutschland das in offenen Anleihen-Publikumsfonds verwaltete Vermögen mit 213 Milliarden Euro nach Aktien- und Mischfonds gerade einmal den dritten Platz ein. Zum Vergleich: In offenen Aktien-Publikumsfonds werden derzeit rund 660 Milliarden Euro verwaltet. Dennoch haben Anlagen in Anleihen eine wichtige Funktion. Sie können helfen, das Risiko in einem Gesamtportfolio zu verringern und so für mehr Stabilität sorgen. Das liegt zum einen an ihren in der Regel geringeren Kursschwankungen sowie zum anderen auch daran, dass Anleihen Kursrückgänge an den Aktienmärkten abfedern können.

Wer in Staats- und Unternehmensanleihen investieren will, sollte die Vorteile von ETFs nicht außer Acht lassen. Wie klassische Rentenfonds investieren sie in breit aufgestellte Portfolios von Anleihen. Allerdings mit zwei wesentlichen Unterschieden. Erstens erfolgt die Auswahl der Titel nicht nach den Grundsätzen des aktiven Managements. Für den Anleger ist dies mit geringeren Kosten verbunden. Zweitens, genau wie Aktien, werden Renten-ETFs an der Börse gehandelt. Damit lassen sie sich bei Bedarf schnell und problemlos an- und verkaufen, verbessern also die Liquidität.

Den breiten Markt erreichten Anleihen- ETFs erst in den Nullerjahren. Dennoch ist das Angebot an Produkten inzwischen derart gewachsen, dass mit ihnen auch diversifiziert in sehr unterschiedliche Märkte investiert werden kann. Zudem konnten sie sich bereits unter schwierigen Marktbedingungen als robuste Anlageinstrumente erweisen. So war der Handel mit ihnen beispielsweise in den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 problemlos möglich.

Natürlich gibt es auch für ESG-Anleger, also solche, die ihre Investments nachhaltig ausrichten möchten, entsprechende Anleihen-ETFs. Die Auswahl ist zwar nicht so riesig wie im Bereich der Aktien, hat in den vergangenen Jahren aber beständig zugenommen. So hat Amundi bereits 2017 einen der ersten Green-Bond-ETFs für grüne Anleihen aufgelegt. Heute bilden gleich mehrere Amundi-Anleihen-ETFs Indizes ab, in denen ökologische und ethische Kriterien sowie die Grundsätze der guten Unternehmensführung berücksichtigt sind.

