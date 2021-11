Megathemen im Depot

Themen-ETFs, mit denen sich Anleger in Zukunftsthemen oder in aussichtsreichen Nischen positionieren können, haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen und ihre Anlagevolumen seit 2018 bis heute mehr als verdreifacht1. Dazu zählen die künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, regenerative Energien oder das Luxussegment. Interessant ist, dass das wachsende Anlegerinteresse maßgeblich mit der steigenden Bedeutung von ETFs einhergeht. ETFs bieten viele Vorteile – darunter günstige Gebühren, eine breite Diversifikation, Liquidität und Transparenz. Der intensive Wettbewerb unter Anbietern hat dabei außerdem zur Entwicklung zahlreicher neuer Themen-Indizes geführt.

AUGEN AUF BEI DER THEMENWAHL

Anleger sollten bei der Themenwahl jedoch einige Punkte beachten. Wenn ein Anlagethema zu eng gefasst ist, kann dies zu höheren Risiken führen. In einem solchen Fall eignen sich diese Investments besser als Ergänzung eines breit diversifizierten Portfolios. Bei einer vorausschauenden Auswahl können die möglichen Renditen jedoch beträchtlich sein – zum Beispiel, wenn man auf Trends setzt, die einen langfristigen Strukturwandel nach sich ziehen.

BEISPIEL KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Einer dieser aussichtsreichen Trends ist die künstliche Intelligenz (KI). Prognosen zufolge sollte sich der weltweite KI-Markt von 2019 bis 2027 auf 267 Milliarden USDollar annähernd verzehnfachen2. Es ist damit zu rechnen, dass quasi alle Industriezweige und die meisten Unternehmen KI in ihr Geschäft integrieren. Mit dem Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF können Anleger auf dieses Megathema setzen.

Thomas Wiedenmann,

Deputy Head of ETF, Indexing & Smart Beta, Zentraleuropa