Es gibt viele Gründe, die Luxusaktien in den letzten Monaten in den Börsenfokus gerückt haben: die neue Lust auf Luxus nach dem Corona-Einbruch, die schnell wachsende konsumfreudige Mittelschicht in China, die Verlagerung zum E-Commerce und der Erfolg bei jüngeren Kundengruppen sind einige davon.

CHINESISCHE MILLENNIALS IM LUXUSFIEBER

Das Beratungsunternehmen Bain & Company schätzt, dass sich China bis 2025 zum größten Markt für Luxusunternehmen entwickelt und Online der wichtigste Vertriebskanal wird. Bereits nach dem ersten Corona-Einbruch haben Luxuskonzerne sehr schnell reagiert und sich mit innovativen Digital-Strategien vor allem in China zukunftsgerichtet aufgestellt. Konnten die wohlhabenden chinesischen Konsumenten ihr Geld während der Pandemie nicht mehr für teure Reisen und Restaurants ausgeben, kauften sie stattdessen Luxusgüter zu höheren Preisen im Inland. Dabei haben die großen Marken auch den Zugang zu technikaffineren Millennials und der Generation Z geebnet. Diese sollten nicht nur das Umsatzwachstum der Luxus- konzerne antreiben, sondern auch die künftigen Markttrends immer stärker prägen.

Mit dem Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF können Anleger einfach und kostengünstig auf diese Trends setzen. Der ETF bietet ein Engagement in die größten börsennotierten Luxuskonzerne, die im S&P Global Luxury Index enthalten sind. Der Index verfolgt das Ziel, die 80 wichtigsten und am besten positionierten Unternehmen zu bündeln, um vom strukturell langfristigen Wachstum der globalen Luxusindustrie zu profitieren.

Thomas Wiedenmann,

Deputy Head of ETF, Indexing & Smart Beta, Zentraleuropa