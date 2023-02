Globaler ETF-Ausblick für 2023

Es ist davon auszugehen, dass 2023 ein turbulentes Jahr für die Finanzmärkte weltweit wird. Es wird ein Jahr der defensiven Ausrichtung, der Ertragsoptimierung sowie der taktischen Suche nach einem schwächeren US-Dollar, um im richtigen Moment in die Schwellenländer zu investieren. Dies sind meine drei Prognosen:

1. BÖRSENGEHANDELTE MULTIFAKTOR- FONDS (ETFS) WERDEN FÜR HÖHERE ANLEGERZUFLÜSSE SORGEN

Meine erste Prognose konzentriert sich auf die defensive Ausrichtung. Deswegen glauben wir, dass börsengehandelte Multifaktor- Fonds, insbesondere solche, die sich auf Qualität und Value- und Ertragsstrategien konzentrieren, ihr relatives Wachstum des verwalteten Vermögens übertreffen werden, da das Jahrzehnt des „billigen“ Kapitals und der rekordniedrigen Zinssätze vorbei ist.

2. ANLEIHEN- UND DIVIDENDEN-ETFS WERDEN 2023 ZU DEN GEWINNERN BEIM VERMÖGENSAUFBAU GEHÖREN

Wir sind alle auf der Suche nach Ertrag. Bei Investitionen verhält es sich nicht anders. Wir gehen davon aus, dass globale und regionale Dividenden-ETFs, insbesondere solche, die bei der Aktienauswahl auf Qualität achten, in 2023 kräftige Mittelzuflüsse verzeichnen werden. Die Aussicht auf sinkende Zinsen macht festverzinsliche Wertpapiere zu einer attraktiven Anlageklasse. Ferner bietet die Anlageklasse aus unserer Sicht attraktive Renditen bei einem vergleichsweise geringeren Risiko als in den vergangenen Jahren.

3. AKTIEN-ETFS AUF EINZELNE SCHWELLENLÄNDER WERDEN WOHL EINE VERSTÄRKTE NACHFRAGE VERZEICHNEN

Die Bewertungen von Schwellenländeraktien sind derzeit günstig und bieten Potenzial. Jedoch bieten nicht alle Schwellenländer das gleiche Aufwärtspotenzial. Eine Auswahl von Ländern, die als „US-freundlich“ gelten und von innovationsführenden Sektoren wie Technologie und Gesundheitswesen profitieren können, könnten den Weg ebnen. Dies und das Engagement in Märkten, die China Marktanteile in der Produktion abnehmen können, erscheinen uns attraktiv. Wir bevorzugen daher Südkorea, Taiwan und Indien gegenüber einer breiten Allokation in Schwellenländern. Andererseits können chinesische Aktien nach der Lockerung der COVID-19-Maßnahmen Chancen für opportunistische Investoren bieten.

