Globale Aktien-ETFs als Quelle langfristiger Renditen

Die Automatisierung des Aktienhandels hat die Haltedauer von Aktien über die letzten Jahre stark gekürzt, die Transaktionskosten gesenkt, die Handelsvolumen erhöht und damit zum Aufstieg des Hochfrequenzhandels beigetragen. Auch Privatanleger können heute Aktien leicht über Online-Plattformen oder Apps handeln. Die Folge: Anleger sind viel aktiver – und weniger geduldig. Wer jedoch kurzfristigen Renditen hinterherjagt, verliert möglicherweise den fundamentalen Wert seiner Anlagen aus dem Blick und erliegt schneller dem Herdentrieb. Beständigkeit als Schlüssel.

Die Chancen auf eine positive Wertentwicklung erhöhen sich mit einem beständigen Aktien-Investment. Diese Regel ist nicht neu und gilt natürlich auch für Phasen hoher Bewertungen – wie wir sie heute erleben. Ebenso die Regel, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Dennoch bevorzugen viele Anleger den lokalen Markt, den sie kennen und verstehen. Zudem vermeiden sie so in der Regel Währungsrisiken. Mit einem Portfolio, das nur aus lokalen Aktien

