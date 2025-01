Globale Aktien – ein fester Bestandteil Ihres Portfolios

Empirische Daten zeigen, dass Aktien eine verlässliche Quelle langfristiger Renditen darstellen. Wobei die Chancen auf eine positive Wertentwicklung größer sind, je länger Anleger an einem Aktieninvestment festhalten. Mit einem globalen Aktien-ETF investieren Anleger in zahlreiche Länder und Sektoren und können so langfristig potenziell höhere Renditen erzielen und von der Aktienrisikoprämie profitieren.

WAS FÜR EINEN LÄNGEREN ANLAGEHORIZONT SPRICHT

In den letzten Jahrzenten ist die durchschnittliche Haltedauer von Aktien von sieben Jahren auf zehn Monate gesunken. Maßgeblich verantwortlich für den Rückgang ist der technologische Fortschritt. Doch technologischer Fortschritt verändert auch unsere Einstellung zum Investieren. Heute können Privatanleger Aktien viel leichter über Online-Plattformen oder mobile Apps handeln. Die Folge: Anleger sind viel aktiver – und weniger geduldig.

AKTIEN ALS MÖGLICHE QUELLE LANGFRISTIGER RENDITEN

Kurzfristig können Aktien schwankungsreich sein. Wenn dann Aktien impulsiv und vorzeitig verkauft werden, kann sich dies nachteilig auf die langfristige Wertentwicklung eines Portfollios auswirken. Wer Aktien vor allem langfristig hält, erhöht seine Chancen auf eine positive Wertentwicklung im Aktien-Investment. Diese Regel gilt natürlich auch für Phasen hoher Bewertungen – wie wir sie heute erleben.

MIT EINEM GLOBALEN AKTIENINVESTMENT IN WACHSTUMSMÄRKTE AUF DER GANZEN WELT INVESTIEREN

Viele Anleger investieren bevorzugt im eigenen Land und verzichtet dabei auf Diversifikation sowie das Potenzial internationaler Märkte. Eine breite Streuung bei Aktien, die auch einen guten Mix zwischen lokalen und globalen Titeln berücksichtigt, führt zu einem stabileren und widerstandsfähigeren Portfolio.