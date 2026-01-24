Europa: Ein Kontinent voller Chancen für Anleger

Auf der diesjährigen Amundi Investment Konferenz Ende September stand ein zentrales Thema im Fokus: Europa und seine Bedeutung für Kapitalanleger. Gastgeber Christian Pellis, CEO von Amundi Deutschland, zeigte sich im Gespräch optimistisch und machte deutlich, dass trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen der alte Kontinent langfristig attraktive Perspektiven bietet.

OPTIMISMUS TROTZ UNSICHERHEITEN

„Europa ist ein starker Kontinent voller Chancen, der seine Rolle in der Welt gerade neu definiert“, betont Pellis. Die europäischen Märkte seien aktuell günstig bewertet, vor allem im Vergleich zu den USA. In einer Zeit globaler Unsicherheiten, steigender politischer Risiken und unberechenbarer Entscheidungen auf internationaler Ebene präsentiert sich Europa als vergleichsweise stabil und berechenbar – ein wichtiger Aspekt für langfristig orientierte Anleger.

EUROPA IM GLOBALEN WETTBEWERB

Während sich weltweit eine neue Dualität zwischen den USA und China abzeichnet, sieht Pellis Europa an einem Wendepunkt. Nach Jahren wirtschaftlicher Schwäche zeige sich nun eine Trendwende: Internationale Kapitalzuflüsse nehmen zu, in Infrastruktur und Verteidigung werden Rekordsummen investiert, und die Bedeutung europäischer Souveränität wird erkannt. „Europa hat nach wie vor eine starke Position im Welthandel. Wir können darauf aufbauen, indem wir die Vorteile unserer Wirtschafts- und Wertegemeinschaft voll ausspielen“, erklärt Pellis.

POLITIK UND WIRTSCHAFT – CHANCEN UND HERAUSFORDERUNGEN

Die vergangenen Monate zeigten jedoch auch Herausforderungen. Unsicherheiten bei Zollfragen und die langsame politische Entscheidungsfindung führten zu Seitwärtsbewegungen an den europäischen Aktienmärkten. „Um neue Dynamik zu entfalten, brauchen Unternehmen Planungssicherheit, weniger Bürokratie und attraktive Investitionsanreize“, so Pellis.

VERGLEICH ZU DEN USA

US-Unternehmen konnten ihre Gewinnerwartungen zuletzt übertreffen, teilweise unterstützt durch Währungseffekte. Europa hingegen litt unter einem starken Euro, der die Gewinne drückte. „Es geht nicht um ein Entweder-oder zwischen US- und europäischen Aktien“, erläutert Pellis. Vielmehr seien ausgewogene, diversifizierte Portfolios sinnvoll. Ein strategisches Mehr an Europa kann Anlegern helfen, Chancen langfristig zu nutzen.

WARUM EUROPÄISCHE MÄRKTE ATTRAKTIV BLEIBEN

Pellis nennt mehrere Gründe, die Europa als Investmentstandort interessant machen:

• Die Wachstumsdifferenz zwischen den USA und Europa schließt sich perspektivisch.

• Die Europäische Zentralbank hat noch Spielraum für Zinssenkungen.

• Europäische Aktien sind im Vergleich zu US-Titeln günstiger bewertet.

• Große Fiskalpakete stärken Infrastruktur und Verteidigung, was Wachstumspotenziale freisetzt.

• Staatsanleihen bieten wieder attraktive Renditen.

• Europas Rolle als Mittler in einer zunehmend protektionistischen Welt kann neue Chancen eröffnen.

FAZIT FÜR ANLEGER

Europa ist trotz aller Herausforderungen ein Kontinent voller Chancen. Stabilität, günstige Bewertungen und wachstumsfördernde Investitionen machen den Kontinent attraktiv für Anleger, die langfristig investieren möchten. Ein diversifiziertes Portfolio, das sowohl europäische als auch internationale Werte berücksichtigt, bleibt der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.

AMUNDI

Kontakt

Amundi ETF, Indexing & Smart Beta

Telefon 0800 1111928

info_de@amundi.com

http://www.amundietf.de