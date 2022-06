Ein neuer Präsident in Korea: unbeliebt, aber reformeifrig

Mit vier Prozent im Jahr 2021 verzeichnete Korea ein BIP-Wachstum auf einem Elf-Jahres- Hoch. Für 2022 sind die Erwartungen jedoch gedämpfter, da sich das Exportwachstum verlangsamt und möglicherweise höhere Zinssätze den Binnenkonsum behindern. Die Konsensschätzungen liegen bei etwa drei Prozent. Das Verbrauchervertrauen blieb im März mit 103,2 (+0,1) weiterhin hoch und lag damit deutlich über der 100er-Schwelle, die eine positive von einer negativen Stimmung trennt.

Wie auch in anderen Ländern sind die Inflation und die Inflationserwartungen stark angestiegen, was zum Teil auf die starke Abhängigkeit Koreas von Rohstoffimporten – insbesondere von Rohöl – zurückzuführen ist. Die BOK geht davon aus, dass der Verbraucherpreisindex vorerst bei etwa vier Prozent bleiben wird. Die Regierung kündigte eine Senkung der Mineralölsteuer von 30 Prozent auf 20 Prozent und vorübergehende Subventionen an, um die Folgen abzumildern. Vor den Wahlen genehmigte die koreanische Nationalversammlung einen Nachtragshaushalt in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar, der zum Teil für die Unterstützung der vom Wiederaufleben des COVID-19 betroffenen Unternehmens bestimmt ist.

Die Verschuldung im Verhältnis zum BIP steigt zwar weiter an, bleibt aber mit rund 0,5 sehr moderat. Die neue Regierung wird bestrebt sein, die Haushaltsdefizite zu verringern, was die Inflation eindämmen könnte, jedoch mit Risiken für das Wachstum verbunden ist. Gleichzeitig hat die Regierung unter dem designierten Präsidenten Yoon zugesagt, die Regulierung zu verringern und die Anstrengungen zur Förderung von Forschung und Entwicklung, zur Unterstützung der Kinderbetreuung und des Wohnungsbaus (sowohl öffentlich als auch privat) zu verstärken – all dies dürfte sich positiv auf das Wachstum auswirken.

Franklin Templeton will den sich ändernden Bedürfnissen der Anleger gerecht werden, die ein gezielteres und kosteneffizienteres Engagement in Schwellenländern wünschen. Ergreifen Sie Anlagechancen in Brasilien, China, Indien, Südkorea und Taiwan.

Erfahren Sie mehr zu unserer ETF-Produktpalette unter

www.libertyshares.de.