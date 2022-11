Das Metaverse. Eine völlig neue Welt realer Möglichkeiten

Das Metaverse wird als zukunftsweisende, virtuelle und hybride Realität gesehen, die auf digitalen Technologien basiert und als interaktiver digitaler Raum voraussichtlich viele Aspekte des Lebens beeinflussen wird – einschließlich der Art und Weise, wie wir interagieren, Kontakte knüpfen, lernen, einkaufen, arbeiten und virtuell spielen. Wie können Anleger von dieser neuen Welt profitieren?

Franklin Templeton hat Anfang September einen Metaverse-ETF für europäische Anleger aufgelegt. Dieser bildet den Solactive Global Metaverse Innovation Net Total Return Index ab, der sich aus globalen Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die ein erhebliches Engagement im Metaversum und in unterstützenden Blockchain-Technologien haben oder voraussichtlich haben werden. Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie nicht mit den UN-Global- Compact-Prinzipien übereinstimmen, werden aus dem Index ausgeschlossen.

DIE NÄCHSTE GENERATION DES INTERNETS

Die Möglichkeiten für Investitionen in diesem Bereich wären offenbar enorm. „Es wird erwartet, dass das Metaversum bis 2030 auf einen Wert von fünf Billionen US-Dollar anwächst“, äußert Caroline Baron, Head of ETF Business Development, EMEA, Franklin Templeton.

ETF ERMÖGLICHT ANLEGERN, IHRE KERNANLAGEN ZU DIVERSIFIZIEREN

Der neue ETF soll Anlegern Zugang zu Unternehmen bieten, die vom Aufstieg des Metaverses profitieren. „Um diese spannende Wachstumschance zu nutzen, haben wir uns mit dem in Deutschland ansässigen Indexanbieter Solactive AG zusammengetan“, gibt Baron zu verstehen. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen und europäischen Anlegern so zu geringen Kosten Zugang zu einem diversifizierten Pool von Spitzenunternehmen in den wichtigsten Metaversum- Segmenten bieten können.“

Mit dem ETF sollen Anleger ihre bestehenden Portfolios ergänzen und am erwarteten, langfristigen Wachstum des Metaverses teilhaben können.

