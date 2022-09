Chinas Erholung – Lehren aus der Vergangenheit

Unser EMEA-ETF-Anlagestrategie-Team ist der Ansicht, dass chinesische Aktien zwar kurzfristig konsolidieren könnten, die Erholung seit dem Tiefpunkt im März 2022 aber weiterhin auf Kurs ist.

• Das Gesamtrisiko bleibt erhöht, wenn man das Potenzial für eine unkontrollierte Regulierung und den kürzlich bekräftigten Null-Covid-Ansatz bedenkt

• Der makroökonomische Nachrichtenfluss hat jedoch von negativ auf neutral gedreht, einschließlich mehr Unterstützung durch die People’s Bank of China (PBOC)

• China übertrifft nun die meisten großen Märkte im Jahresvergleich – ein deutlicher Stimmungsumschwung gegenüber den letzten drei Monaten

• Im Vergleich zu früheren Markterholungen nach starken Einbrüchen scheint es noch Spielraum nach oben zu geben, allerdings bei hoher Volatilität

Während viele Industrieländermärkte in den letzten Wochen neue Tiefststände erreichten und zunehmend mit Rezessionsängsten zu kämpfen haben, hat China in aller Stille einen Weg zur Erholung eingeschlagen – zumindest vorerst. Anfang Mai untersuchten wir frühere Rückgänge und stellten fest, dass die jüngste Episode zwar schwerwiegend, aber auch nicht beispiellos war. Wir merkten an, dass es aufgrund der Beobachtungen in der Vergangenheit Zeit für eine kurzfristige Erholung sei. In der Zwischenzeit hat der FTSE China 30/18 Capped Net Index angesichts einiger ermutigender Daten aus China, darunter nachlassende Corona-Sorgen und Hoffnungen auf weitere fiskalische Anreize, um rund 18 Prozent1 zugelegt und übertrifft damit seit Jahresbeginn die globalen, US-amerikanischen, europäischen und breiten Schwellenländermärkte. 2 Dies stellt einen erheblichen Stimmungsumschwung innerhalb der letzten drei Monate dar. Natürlich sind wir noch nicht über den Berg. Kurzfristig gesehen verlangsamt sich die Konjunktur in China immer noch, und die Anleger sehen sich weiterhin mit idiosynkratischen Risiken konfrontiert, die auf anderen Märkten nicht zu finden sind, vor allem mit unkontrollierter Regulierung und dem Zero-Covid- Ansatz. Dennoch glauben wir, dass es an der Zeit ist, einen Blick nach vorn zu wagen.

