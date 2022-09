China ist zurück

Der abgeriegelte Hafen der Metropole Shanghai und die endlosen Warteschlagen der Frachtschiffe davor wurden zum Sinnbild der schwächelnden chinesischen Wirtschaft. Harte Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie und eine unsichere Lage an den weltweiten Finanzmärkten trafen die fernöstliche Volkswirtschaft ins Mark. Am stärksten betroffen vom wirtschaftlichen Abschwung war der private Konsum. Die Einzelhandelsumsätze gingen in der Spitze im April um über elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Doch es gibt gute Gründe für ein Comeback der chinesischen Wirtschaft. Wie die Financial Times berichtete, hielt Premierminister Li Keqiang am 25. Mai mit hunderten Regierungsbeamten aus Städten und Provinzen des Landes eine Videokonferenz ab, in der er zur Umsetzung von Konjunkturmaßnahmen aufrief. Darunter fielen Infrastrukturausgaben, Mehrwertsteuernachlässe, Steuersenkungen beim Autokauf und Kredithilfen für die von Corona betroffenen Sektoren. Das Ergebnis: Der MSCI China stieg seither um 5,9 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze nahmen im Juni wieder um drei Prozent im Vorjahresvergleich zu. Investoren, die am Potenzial Chinas partizipieren wollen, bietet UBS drei ETFs:

Den UBS ETF MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF. Dieser ETF legt bei Investments in chinesische Aktien einen Fokus auf Nachhaltigkeit, indem er in Unternehmen investiert, die ein robustes ESG-Profil aufweisen.

Der UBS ETF Solactive China Technologie UCITS ETF beinhaltet die 100 größten technologiegetriebenen chinesischen Unternehmen, unter anderem aus den Branchen Cloud-Computing, Medizintechnik, Mobilität der Zukunft oder digitale Unterhaltung.

Der UBS ETF MSCI China A SF UCITS ETF setzt mit Large Caps und Mid Caps auf etablierte chinesische Unternehmen.

Das Festhalten an der Null-Covid-Politik durch die chinesische Regierung könnte die Aussichten für die Wirtschaft vor Ort natürlich trüben. Es ist allerdings zu erwarten, dass Peking künftig wieder stärker auf die wirtschaftlichen Auswirkungen seiner Covid-Maßnahmen achtet. Die Bilder vom verstopften Hafen in Shanghai könnten möglicherweise der Vergangenheit angehören.

