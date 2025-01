Blue Economy: Meere als nachhaltige Wirtschaftsquelle

Blue Economy verbindet Umweltschutz mit wirtschaftlichem Wachstum. Es nutzt maritime Ressourcen nachhaltig, schafft Arbeitsplätze und verbessert Lebensbedingungen – ohne Gefährdung der Meere.

EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT FÜR DIE OZEANE

Laut Weltbank ist Blue Economy „die nachhaltige Nutzung der Meeresressourcen für wirtschaftliches Wachstum, bessere Lebensbedingungen und Arbeitsplätze bei gleichzeitiger Erhaltung der Gesundheit mariner Ökosysteme“. Ozeane regulieren das Klima, liefern Nahrung und Sauerstoff und bieten Millionen Menschen weltweit

ihre Lebensgrundlage.

WIRTSCHAFTLICHES POTENZIAL UND ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG

Maritime Aktivitäten sind stark angestiegen. Der Seeverkehr hat sich in den letzten Jahrzehnten vervierfacht, und auch die Erschließung von Offshore-Ressourcen hat

sich verdoppelt. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) wird die weltweite Fischproduktion bis 2030 auf über 200 Millionen Tonnen ansteigen. Gleichzeitig prognostiziert die OECD, dass der Beitrag der Ozeane zum globalen Bruttoinlandsprodukt von 1,5

Billionen US-Dollar heute auf drei Billionen US-Dollar im Jahr 2030 steigen wird. Traditionelle maritime Aktivitäten sowie neue Entwicklungen belasten die empfindlichen Meeresökosysteme. Ein verantwortungsbewusster Umgang ist daher unerlässlich für die Gesundheit der Meere.

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN SCHUTZ DER OZEANE

Die Ozeane und Meere sind weltweit bedroht. Der Klimawandel führt zu einer Erwärmung der Meere, und der steigende Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre sorgt für eine zunehmende Versauerung der Ozeane. Dies beeinträchtigt die Überlebensfähigkeit vieler Meeresorganismen. Es kommt hinzu, dass etwa 80 Prozent der Meeresverschmutzung vom Land kommen. Jährlich gelangen rund acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Schätzungen zufolge könnte bis zum Jahr 2050 mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen schwimmen, wenn keine drastischen Maßnahmen zur Reduzierung der Verschmutzung ergriffen werden.

CHANCEN FÜR INVESTOREN: BLUE ECONOMY ALS WACHSENDER MARKT

Der ECPI Global ESG Blue Economy Equity Index umfasst 50 Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren der Blue Economy aktiv sind. Diese Unternehmen engagieren sich in Bereichen wie Offshore-Windkraft, marine Biotechnologie, Küstenschutz, Fischerei und Meeresfrüchte sowie in der Reduzierung der Umweltverschmutzung. Unternehmen, die bei Blue Economy tätig sind, werden zunehmend nach ESG-Kriterien bewertet. Sie stammen vorwiegend aus entwickelten Märkten.

NEUE INVESTMENTMÖGLICHKEITEN

Auch für Anleger bietet das Konzept interessante Perspektiven. BNP Paribas Asset Management hat einen börsengehandelten Fonds (ETF) aufgelegt, der gezielt in Unternehmen investiert, die in Blue Economy tätig sind. Dies ermöglicht es Investoren, von den Wachstumschancen in diesem Sektor zu profitieren. Blue Economy entwickelt sich rasant und bietet eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten in Bereichen wie erneuerbare Energien, Fischerei, maritime Technologie und Umweltschutz. Anleger, die in diese Sektoren investieren, können den ökologischen Fußabdruck der globalen Wirtschaft reduzieren.

FAZIT: EIN BALANCEAKT ZWISCHEN WACHSTUM UND NACHHALTIGKEIT

Blue Economy zeigt, dass wirtschaftliches Wachstum und ökologischer Schutz nicht im Widerspruch zueinanderstehenmüssen. Blue Economy wird in den kommenden Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen – nicht nur als Wachstumssektor, sondern auch als Schlüssel zur Bewältigung der ökologischen Herausforderungen des 21.

Jahrhunderts. Investoren, die diesen Trend erkennen und frühzeitig handeln, können nicht nur wirtschaftlich profitieren, sondern auch einen aktiven Beitrag zum Schutz der Ozeane und zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Blue Economy bietet eine vielversprechende Gelegenheit, die wirtschaftlichen und ökologischen Ziele unserer Zeit miteinander zu verbinden und eine nachhaltigere Zukunft für die Ozeane und die Menschen zu schaffen.

CLAUS HECHER