Mit Gold-Investments Portfolios diversifizieren

Wenn die Kurse an der Börse fallen, rückt Gold in den Anlegerfokus. So sind Gold- ETFs und -ETCs im ersten Quartal 2020 laut World Gold Council rekordhohe Mittel zugeflossen. Gold ist zu anderen Anlage- klassen unkorreliert und kann sich daher zur Diversifikation sowie als ergänzende Renditequelle eignen.

GOLD BIETET LANGFRISTIGE RENDITECHANCEN

Unter Anlegern immer beliebter werden Gold-ETCs1, die die Wertentwicklung von Gold effizient abbilden. Der Amundi Physical Gold ETC (FR0013416716) ist ein solches Produkt, das seit seiner Auflegung im Mai 2019 mehr als eine Milliarde Euro eingesammelt hat. Mit laufenden Kosten von 0,15 Prozent bietet dieser ETC die Möglichkeit, äußerst günstig in ein durch physisches Gold unterlegtes Produkt zu investieren.

Ein weiterer Pluspunkt sind die Umweltund Menschenrechtsstandards des Amundi Physical Gold ETCs, die gerade bei Gold für verantwortungsbewusste Anleger wichtig sind. So soll der ETC nur Barren halten, die dem „Responsible Sourcing Program“ der London Bullion Market Association (LBMA)2 entsprechen. Dieser Standard umfasst Maßnahmen zur weltweiten Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus-

finanzierung und Menschenrechtsverletzungen und wird durch jährliche externe Prüfungen unterstützt.

(THOMAS WIEDENMANN)

