Aktive Anleihen-ETFs im Blickpunkt

Das Ende der Nullzinspolitik hat zu volatilen Märkten geführt, in denen eine aktive Verwaltung von Kapital ein kräftiges Wachstum verzeichnen dürfte. Auch aktive ETFs, und insbesondere aktive Anleihen-ETFs, dürften stark an Bedeutung gewinnen.

Im Grunde genommen ist ein aktiver ETF ein ETF wie jeder andere, mit dem Unterschied, dass er von einem Team von Portfoliomanagern und Analysten verwaltet wird, und dass er nicht einfach die Leistung einer Benchmark nachbildet, sondern versucht, seine Benchmark zu schlagen. Derzeit befinden sich weltweit 552 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in aktiven ETFs und es gibt 1.931 aktive ETFs.

Für manche Anleger waren die Anleihenmärkte in der Vergangenheit undurchsichtig. Kauf und Verkauf am Anleihenmarkt erfolgten durch die Struktur des Marktes tendenziell im Freiverkehr [Over the Counter/ OTC]. Mit anderen Worten: Käufer und Verkäufer einigen sich untereinander außerhalb einer zentralen Börse auf einen Preis. Bei Aktieninvestments erfolgt der Handel hingegen vorwiegend an Börsen. Diese undurchsichtige Struktur des Anleihenmarktes begrenzt die natürliche Liquidität und die Preisfindung.

Die Entwicklung der ETFs insbesondere im Anleihenbereich bietet Privatanlegern Zugang zu einem Markt mit der gleichen Preisfindung und -transparenz wie für ihre institutionellen Gegenparteien.

Dass die ETF-Struktur eine weitgehend außerbörslich am Freiverkehrsmarkt (OTC) organisierte Anlageklasse erobert und ihre Preisfindung demokratisiert hat, muss unbedingt hervorgehoben werden. Durch Preistransparenz werden die Effizienz und die Gleichbehandlung an allen Finanzmärkten untermauert. Transparente Märkte fördern einen effizienteren und kostengünstigen Handel und erreichen dadurch ein höheres Vertrauen der Anleger.

Franklin Templeton bietet Anlegern eine Vielzahl von aktiv gemanagten Anleihen-ETFs an.

