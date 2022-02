2022 steht im Zeichen des Klimas

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, doch der Klimawandel lässt den Märkten keine Schonfrist.

Die Bemühungen zur Reduzierung der Erderwärmung prägen auch die Finanzbranche nachhaltig – vor diesem Hintergrund entwickeln sich klimabewusste und ESG-konforme Geldanlagen vom Nischeninvestment zum neuen Kern vieler Portfolios.

Um Klimaschutz nicht nur abzubilden, sondern tatsächlich mitzugestalten, haben wir bei UBS unsere Paris-Aligned-Benchmark-( PAB)-ETF-Produktfamilie entwickelt. Diese beruht auf dem Ansatz, mithilfe eines klimabezogenen Optimierungsprozesses Kapitalströme anhand der zugrunde liegenden Indizes in jene Titel zu lenken, die am Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft teilhaben und davon profitieren. Die ETFs basieren auf der gleichnamigen EU-Methodologie und übertreffen deren Mindestanforderungen sogar. Die Produktfamilie umfasst derzeit sieben ETFs, womit sie ein breites Spektrum an regionalen und globalen Exposures abdecken.

Besonders spannend ist hier der 2021 aufgelegte UBS MSCI ACWI PAB ETF. Dieser ETF basiert auf einem breit diversifizierten, globalen Anlageuniversum und bietet Investoren die Möglichkeit, in 1.037 Aktien aus insgesamt 50 Ländern zu investieren. Eine besondere Stärke des ETFs liegt darin, dass neben 23 Industrieländern auch 27 Entwicklungsländer stark vertreten sind. Anleger müssen also weder auf die Potenziale von Emerging Markets noch auf die industrielle Schlagkraft von gewachsenen Volkswirtschaften verzichten. Um dieses Prinzip auch auf Einzeltitelebene zu verfolgen, enthält der ETF sowohl Large- als auch Mid- Cap-Titel. Entscheidend ist dabei immer, dass die Titel im Einklang stehen mit den Anforderungen des Pariser Klimaschutzabkommens zur Eindämmung der Erderwärmung. Neben den ohnehin auf Grundlage von klimawandelbedingten Risiken und Chancen herausgefilterten Titeln werden außerdem Unternehmen ausgeschlossen, die in umstrittenen Industrien – zum Beispiel Waffen, Tabak und Kohle – involviert sind. So ist der UBS MSCI ACWI PAB ETF die ideale Lösung, um mit einer breit diversifizierten Anlagelösung nachhaltig in das Jahr 2022 zu starten.

Dag Rodewald