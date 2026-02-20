Kategorie wählen

Letzte Projektentwicklung auf „iCampus im Werksviertel“ genehmigt

Die R&S Immobilienmanagement GmbH erhält die Baugenehmigung für den Gebäudekomplex i10 auf dem iCampus im Münchner Werksviertel

Die R&S Immobilienmanagement GmbH hat die Baugenehmigung für das Gesamtprojekt i10 erhalten. Mit dem positiven Bescheid kann der Bau für die drei Baukörper auf dem rund 4.600 Quadratmeter großen Baugrundstück beginnen. Die Abbrucharbeiten sind bis März abgeschlossen. Der neue Gebäudekomplex an der Ecke Ampfingstraße/Grafinger Straße schließt den iCampus im Werksviertel nach Osten hin ab. Mit der Realisierung des letzten Lückenschlusses wächst der iCampus im Werksviertel nach Fertigstellung im Jahr 2028 auf über 120.000 Quadratmeter.

Geplant ist ein gemischt genutztes Ensemble mit insgesamt rund 13.300 Quadratmeter Fläche für zwei Hotels sowie rund 2.700 Quadratmetern für einen eigenständigen Büro‑Pavillon.

Der Entwurf stammt aus der Feder des Büros Beer Bembé Dellinger, die den Fassadenwettbewerb für das Projekt gewonnen hatten. Das Ensemble greift mit seiner Materialität und Farbgebung das industrielle Erbe des Werksviertels auf und schafft mit zwei L‑förmig angeordneten Hotelbaukörpern sowie dem freistehenden Büropavillon ein markantes Entrée zum iCampus.

„Mit dem Bau treffen wir exakt die Nachfrage, wie die erfolgreichen Vermietungen an die beiden Hotelgruppen zeigen. Gleichzeitig stärken wir durch die Übernachtungsangebote den Urbanitätsgedanken und die Vermischung des gesamten Quartiers“, sagt Tom Stehmann, Projektleiter bei R&S Immobilienmanagement GmbH. Ein Baukörper des i10 ist bereits langfristig an die NUMA Group vermietet, die hier ein Design‑Hotel mit Serviced‑Apartments eröffnen wird. NUMA wird dafür rund 126 Zimmer im Hotelbaukörper umsetzen und das Angebot an zeitgemäßen, digital geführten Übernachtungsmöglichkeiten im Werksviertel ausbauen. Der zweite Hotelbaukörper ist an die Hotelkette Premier Inn vergeben, die auf dem iCampus im Werksviertel ein weiteres Haus mit rund 190 Zimmern eröffnet.
