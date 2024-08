Zurück in die Zukunft

LIEBE LESERINNEN UND LESER, LIEBE FREUNDE DER MEIN GELD MEDIEN GRUPPE,

unser Düsseldorfer Traditionsverbund CHARTA Börse für Versicherungen AG befindet sich im Umbruch. Wir fokussieren uns im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung auf die Essenz unserer seinerzeitigen Gründungsphilosophie: die Stärkung der unternehmerischen Unabhängigkeit und Resilienz aller Partnerinnen und Partner innerhalb unseres Netzwerkes. Gleichwohl sich seit der Gründung des Maklerverbundes im Jahr 1994 viele Themen geändert haben, ist die Fokussierung auf den eigentlichen Kerngedanken unserer Überzeugung nach wichtiger denn je. Das im Rahmen der Kooperation zur Verfügung gestellte, offene Ökosystem stellt hierbei kein Mittel zum Zweck dar, sondern gleicht vielmehr einem multifunktionalen Repertoire an Instrumenten und Hilfsmitteln zur Lösung der unternehmerischen Fragestellung eines jeden Versicherungsmaklers im Kontext der

heterogenen und komplexen Rahmenbedingungen.

Die Konzentration auf die Gründungsphilosophie wird an vielen Stellen deutlich. So wurde im Frühling 2024 das neue CHARTA-Expertennetzwerk ins Leben gerufen. Auf einer volldigitalen Plattform haben CHARTA-Partnerinnen und -Partner die Möglichkeit, das eigene Know-how in den unterschiedlichsten Sparten- und Zielgruppenbereichen anderen Partnerinnen und Partnern zur Verfügung zu stellen. Angefangen vom fachlich-kollegialen Austausch untereinander bis hin zur fallspezifischen Integration von CHARTA-Kollegen in laufende Beratungsprozesse auf Basis von Tippgebervergütungen, beispielsweise bei der Einrichtung von komplexeren betrieblichen Versorgungssystemen oder auch bei der Beratung von exponiert beratungsintensiven Zielgruppen wie Apotheken oder Landwirtschaftsbetrieben.

„Das neue CHARTA-Expertennetzwerk ist nicht nur eine Plattform, sondern vielmehr eine zukunftsweisende Bewegung. Zu den Kerncharakteristika unseres Verbundes zählen die außergewöhnlich hohe unternehmerische

Qualität der angebundenen Partnerinnen und Partner sowie die ausgeprägte Zielgruppenfokussierung. Das dahinterliegende Know-how kann durch das Expertennetzwerk ab sofort noch stärker in der Gemeinschaft genutzt werden, ohne hierbei durch regionale Grenzen untereinander limitiert zu sein. Zweifelsohne sind wir in diesem Kontext überzeugt davon, dass derartige Projekte nur innerhalb eines Verbundes funktionieren können, bei dem

der Faktor Mensch an erster Stelle steht. In einem Umfeld, das geprägt ist durch Werte und Normen, die das soziale Miteinander zur Kollegialität werden lassen. Aus diesem Grund waren wir nie eine anonyme Massenveranstaltung und werden auch weiterhin auf Qualität statt Quantität setzen“, so der CHARTA-Vorstand Ulrich Neumann.

Einen weiteren Meilenstein stellt die Initiierung des neuen Ausbildungsprogrammes „Building Business – Qualifizierung zum Unternehmer“ dar. Bei diesem Programm erhalten junge Unternehmerinnen und Unternehmer im Maklermarkt innerhalb des Verbundes die Möglichkeit, sich im Rahmen von Präsenz- und Onlineworkshops über einen Zeitraum von zwölf Monaten auf eine noch erfolgreiche unternehmerische Laufbahn vorzubereiten. „Die Resonanz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Auftaktstaffel ist überwältigend. Wir freuen uns sehr darüber, mit diesem Programm echte Mehrwerte bieten zu können“, sagt Marvin Pfanschilling, Leiter Vertrieb und

Marketing.

Ebenso wichtig wie die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb unseres Verbundes ist uns aber auch die Zusammenarbeit mit externen Stakeholdern und Dienstleistern. Aus diesem Grund möchten wir diese besondere Jubiläumsausgabe von Mein Geld nutzen, um unseren Dank gegenüber Isabelle und ihrem großartigen Team auszusprechen. Uns einen nicht nur das 30-jährige Jubiläum in diesem Jahr, sondern auch unsere Vorstellungen zum werteorientierten Miteinander.

Wir finden: 30 Jahre erfolgreiche Unternehmenshistorie sprechen als Gütesiegel mehr als für sich. Chapeau, liebe Mein Geld Medien Gruppe!

HERZLICHE GRÜSSE

Ulrich Neumann & Marvin Pfanschilling,

stellvertretend für die CHARTA Börse für Versicherungen AG