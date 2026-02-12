WIR sind Krankenversicherung

WER WIR SIND UND WOFÜR WIR STEHEN

Das KV.Haus in Ulm versteht sich seit Jahrzehnten als spezialisierter Lösungsanbieter für alle Fragestellungen der privaten und betrieblichen Krankenversicherung. Mit heute rund zehn Mitarbeitenden, ergänzt durch Bürohund Frieda, zählt das Unternehmen zu den etablierten Spezialhäusern der Branche. Die gelebten Werte Achtsamkeit, Fürsorglichkeit und Wertschätzung prägen sowohl den Umgang im Team als auch die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden.

DIE KÖPFE HINTER DEM KV.HAUS

Matthias Knödler, 58, Ulm – 38 Jahre Leidenschaft für Krankenversicherung

Matthias Knödler gehört zu den erfahrensten Spezialisten für private Krankenversicherung in Deutschland. Seine berufliche Laufbahn begann 1987 im Strukturvertrieb. Parallel studierte er ab 1989 Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hohenheim – seine Diplomarbeit widmete er bereits der Krankenversicherung, womit der Grundstein für seine Spezialisierung gelegt war.

2006 gründete er gemeinsam mit Jürgen Mayer das KV.Haus. Seitdem ist Knödler der zentrale Ansprechpartner für das Kooperationsgeschäft und für alle fachlichen Themen rund um die PKV. Mit dem Start der digitalen Transformation im Jahr 2024 treibt er den Ausbau der Strukturen maßgeblich mit voran.

Fabian Albrecht, 34, Kempten – Strategie, Transformation und neue Geschäftsfelder

Fabian Albrecht ist seit 2007 in der Finanz- undVersicherungswelt unterwegs. Nach seiner klassischen Bankausbildung wechselte er 2014 zu einem großen Versicherungskonzern nach München, wo er zunächst im Vertrieb und später in Führungsfunktionen tätig war. 2024 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und schloss sich dem KV.Haus an.

Dort verantwortet er die strategische Ausrichtung, die digitale Transformation sowie den Ausbau des Geschäftsfeldes betriebliche Krankenversicherung (bKV). Albrecht steht für Innovation, Skalierung und den strukturierten Aufbau neuer Leistungsfelder.

DAS KV.HAUS – EXPERTISE AUS DREI JAHRZEHNTEN

Seit mehr als 30 Jahren widmet sich das KV.Haus ausschließlich der privaten und betrieblichen Krankenversicherung. Von Zusatzversicherungen über klassische PKV Tarife bis zu Lösungen für In- und Expats sowie komplexe Beihilfeablösungen reicht das Leistungsspektrum. Kaum ein Szenario, das das Team noch nicht begleitet hat – ein Vorteil, der insbesondere Maklerhäusern und Unternehmenskunden zugutekommt.

Das Unternehmen ist in drei zentrale Geschäftsbereiche gegliedert:

1. Private Krankenversicherung (PKV)

2. Betriebliche Krankenversicherung (bKV)

3. Kooperationsgeschäft

Diese klare Struktur ermöglicht hohe Spezialisierung und effiziente Prozesse, bleibt aber flexibel genug, um innovative Konzepte schnell in den Markt zu bringen.

KOOPERATIONSGESCHÄFT – EIN WACHSTUMSMODELL

Ein wesentlicher Baustein des Erfolgs ist das Kooperationsgeschäft. Mehr als 20 Maklerhäuser – von kleinen inhabergeführten Einheiten bis hin zu großen Marktteilnehmern – vertrauen auf das Expertenwissen des KV.Hauses. Wenn Versicherer oder Makler das Krankenversicherungsgeschäft nicht selbst bearbeiten wollen oder können, übernimmt das KV.Haus den kompletten Bereich von A bis Z: Beratung, Antrag, Betreuung, fachliche Klärungen und Abrechnung. Die Vergütung erfolgt fair über eine abschließende Courtageaufteilung.

Die Branche hat verstanden, dass Fokussierung und Spezialisierung essenziell für nachhaltiges Wachstum sind. Genau dort setzt das KV.Haus an – ein Geschäftsmodell, das in den kommenden Jahren weiter skalieren soll.

BETRIEBLICHE KRANKENVERSICHERUNG – DAS HEALTH-PLAN-KONZEP

Seit 2024 baut das KV.Haus gezielt den dritten Geschäftsbereich, die betriebliche Krankenversicherung, auf. Mit inzwischen mehr als 20 000 versicherten Arbeitnehmern hat sich das Unternehmen in kurzer Zeit als relevanter Marktakteur etabliert.

Das zentrale Produkt: Der KV.Haus Health Plan – ein innovatives, erlebnisorientiertes und zugleich fachlich fundiertes Umsetzungskonzept, das bKV in Unternehmen sichtbar macht und nachhaltig verankert.

Die Elemente des Health Plans umfassen:

• Erlebnis-Kick-Off-Events

• Digitale Kommunikationsstrategien mit LED-Formaten

• Mehrstufige Mitarbeiterkommunikation für alle Kanäle

• Rechtssichere Rahmenkonzepte

• Erklärvideos zur verständlichen Einordnung

• Attraktive Nutzungs-Incentives

Das Ziel ist klar: Mitarbeitende sollen die bKV verstehen, wertschätzen und tatsächlich nutzen. Denn nur dann entfaltet sie ihre Wirkung – und nur dann lohnt sich die Investition für Unternehmen.

HEALTHMUT – DAS 360-GRADGESUNDHEITSÖKOSYSTEM

Im Oktober 2025 hat das KV.Haus gemeinsam mit 3 weiteren Branchenkollegen das eigene Gesundheitsökosystem healthMUT auf den Markt gebracht. Die Plattform denkt Mitarbeitergesundheit konsequent ganzheitlich: Prävention, Soforthilfe und nachhaltige Gesundheitsförderung mit Fokus auf mentale Gesundheit, Bewegung und Ernährung.

healthMUT reagiert damit auf ein zentrales Zukunftsthema: Die Gesundheit der Mitarbeitenden wird zum strategischen Erfolgsfaktor des deutschen Mittelstands.

MITARBEITERENTWICKLUNG – KVOLVE ALS KULTURBAUSTEIN

Mit dem internen Entwicklungsprogramm Kvolve schafft das KV.Haus einen außergewöhnlichen Anreiz: ein erfolgsbasiertes Beteiligungsmodell, das monetäre Mittel für drei Bereiche freisetzt:

• Bonuszahlungen

• Workation-Formate für das gesamte Team

• Fachliche, methodische und persönliche Weiterbildung

Die Unternehmenskultur soll Arbeit so angenehm wie möglich gestalten – „KV.Haus Family“ ist hier gelebte Philosophie, nicht nur ein Schlagwort.

BLICK NACH VORN – TRANSFORMATION UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Die kommenden zwei Jahre stehen klar im Zeichen von Skalierung, Digitalisierung und Prozessoptimierung. Das Ziel: Das KV.Haus soll zum Leuchtturm der Brancheim Bereich Artificial Intelligence werden.

Durch intelligente Automatisierung sollen Abläufe effizienter, Umsätze skalierbarer und personelle Ressourcen gezielt eingesetzt werden. Damit schafft das Unternehmen die Grundlage, die nächsten Wachstumsschritte nachhaltig und zukunftsorientiert zu gehen.

HIKIZ – HIKING FOR KIDS

Matthias und Fabian engagieren sich auch stark im Ehrenamt. So haben die Beiden 2024 den Spendenverein HiKiZ e.V. gegründet. Die Zwei generieren somit Spendengelder aus ihrer größten Leidenschaft dem Wandern in den Allgäuer Alpen. Diese Spendengelder kommen regionalen Kinderhilfseinrichtungen zugute. Bislang konnten hierüber über 40 000 € generiert werden und der Verein zählt mittlerweile über 320 Mitglieder.

