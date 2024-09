WIFO GmbH: Martin Krausz neu in der Geschäftsleitung

In seiner bisherigen Rolle leitet Martin Krausz die Abteilungen Underwriting Leben, Underwriting Sach-Gewerbe, Antragsmanagement, Vertriebsinnendienst und Vertriebsaußendienst. Diese Bereiche wird er auch weiterhin betreuen.

Christian Wetzel, Geschäftsführer der WIFO GmbH, erklärt: „Martin Krausz hat den Prozess hin zur neuen WIFO aktiv mitgestaltet und geformt. In den letzten Jahren ist er zu einer tragenden Säule der WIFO geworden. Die Geschäftsleitung hat sein Potenzial erkannt und ihm daher den nächsten logischen Schritt angeboten. Martin ist eine außergewöhnliche Führungskraft, dessen Engagement und Vision maßgeblich zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens beigetragen haben. Seine Fähigkeit, Teams zu motivieren und innovative Lösungen zu finden, macht ihn zu einem unverzichtbaren Teil unseres Führungsteams.“

Sven Burkart, Geschäftsführer der WIFO GmbH, ergänzt: „Martin Krausz hat in den letzten Jahren durch seine herausragende Arbeit und sein unermüdliches Engagement maßgeblich zum Erfolg der WIFO beigetragen. Seine Fähigkeit, komplexe Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig ein starkes Team zu führen, ist beeindruckend. Zudem ist er mit seiner nahbaren Art ein geschätzter Ansprechpartner unserer Maklerpartner. Ich freue mich sehr, ihn nun in der Geschäftsleitung willkommen zu heißen und bin überzeugt, dass er in seiner neuen Rolle weiterhin großartiges leisten wird.“

Martin Krausz kommentiert seine neue Position: „Mir liegt die Bindung zu den Maklern der WIFO sehr am Herzen. Ich werde gemeinsam mit meinen Teams weiterhin für den Aufbau und die Pflege der Kundenbeziehungen stehen. Die bereits jetzt schon seitens der Makler sehr geschätzten Servicelevels möchte ich nicht nur halten, sondern ausbauen. Zudem ist es mein Ziel, Potenziale in Mitarbeitern zu erkennen und zu fördern, die WIFO nach innen und außen zu repräsentieren und unsere Prozesse noch effizienter zu gestalten.“

Mit dieser Beförderung setzt WIFO GmbH ein klares Zeichen für Kontinuität und Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens. Martin Krausz wird in seiner neuen Rolle maßgeblich dazu beitragen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Maklern fortzuführen und die Servicequalität weiter zu steigern.

