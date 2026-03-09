Warburg Pincus übernimmt Netfonds und treibt Konsolidierung im Maklerpool-Markt voran

Der deutsche Maklerpool-Markt steht vor einer weiteren bedeutenden Konsolidierung. Der internationale Private-Equity-Investor Warburg Pincus übernimmt den Hamburger Maklerpool Netfonds AG und plant, das Unternehmen künftig gemeinsam mit dem Lübecker Maklerdienstleister Blau Direkt weiterzuentwickeln. Beide Unternehmen sollen als Schwestergesellschaften agieren und ihre technologischen sowie infrastrukturellen Kompetenzen bündeln.

Für Netfonds bedeutet die Transaktion zugleich das Ende seiner Börsenzeit. Knapp acht Jahre nach dem Börsengang soll das Unternehmen wieder von der Börse genommen werden. Über eine Beteiligungsgesellschaft – künftig German Wealth Technology GmbH – hat Warburg Pincus den Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot von 78,25 Euro je Aktie unterbreitet. Das entspricht einem deutlichen Aufschlag auf den bisherigen Börsenkurs und bewertet Netfonds mit rund 182 Millionen Euro.

Bereits vor Ablauf der Angebotsfrist hat sich der Investor eine Mehrheit gesichert. Rund 53 Prozent der Anteile stammen aus Vereinbarungen mit Ankeraktionären, darunter Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Familien. Weitere Aktionäre können das Angebot noch bis zum 20. April annehmen. Anschließend ist ein Delisting geplant.

Die strategische Logik des Zusammenschlusses liegt vor allem im Ausbau technologischer Plattformen für Finanz- und Versicherungsdienstleister. Gemeinsam sollen Netfonds und Blau Direkt künftig ein Unternehmen mit mehr als 550 Millionen Euro Umsatz und rund 600 Mitarbeitenden bilden. Während Netfonds insbesondere seine Investmentexpertise, regulatorisches Know-how sowie die IT-Plattform Finfire einbringt, gilt Blau Direkt als führend in der Automatisierung von Prozessen im Versicherungsbereich.

„Wir haben mit Netfonds eine Plattform geschaffen, die skalierbar, praxisnah und vor allem partnerschaftlich ist“, erklärte Netfonds-Vorstandschef Martin Steinmeyer. Der Zusammenschluss mit Blau Direkt eröffne neue Möglichkeiten, um technologisch getriebene Effizienz im Markt weiter auszubauen.

Trotz der neuen Eigentümerstruktur soll Netfonds seine Marke und den Standort in Hamburg behalten. Auch das bestehende Management bleibt an Bord und beteiligt sich an der gemeinsamen Holdingstruktur.

Der Deal reiht sich in eine Serie von Private-Equity-Transaktionen im Maklerpool-Markt ein. In den vergangenen Jahren hatten Investoren bereits Mehrheiten an Unternehmen wie Fonds Finanz oder dem Deutschen Maklerverbund (DEMV) übernommen. Branchenbeobachter sehen darin ein klares Signal: Technologieplattformen und skalierbare Infrastrukturlösungen werden zunehmend zum strategischen Schlüssel im Wettbewerb der Finanz- und Versicherungsdienstleister.