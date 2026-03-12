Viele Wege führen zu einer paradiesischen Altersvorsorge

Die private Altersvorsorge steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Mit der Reform der steuerlich geförderten Altersvorsorge will die Bundesregierung die Vorsorge attraktiver, flexibler und renditestärker gestalten. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger motiviert werden, frühzeitig privat für das Alter vorzusorgen und gleichzeitig die Möglichkeiten erweitert werden, vom Kapitalmarkt langfristig zu profitieren. Besonders im Fokus steht dabei die alternative Produktwelt: Altersvorsorgedepots und Standarddepots eröffnen neue Wege jenseits der klassischen Garantieprodukte.

ALTERSVORSORGEDEPOT: RENDITECHANCEN STATT GARANTIEN

Bisher dominierten in der geförderten Altersvorsorge Produkte mit Garantieleistungen: Das eingezahlte Kapital war abgesichert, dafür waren die Renditechancen begrenzt. Mit der Reform kommt das Altersvorsorgedepot auf den Markt. Hier verzichten Sparer bewusst auf die Garantie und investieren ihr Geld in fondsbasierte oder chancenorientierte Anlageformen, etwa ETFs.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Wer längerfristig investiert, kann von den Ertragschancen der Kapitalmärkte profitieren. Wertschwankungen gleichen sich über die Jahre aus und die Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen, steigt. Gleichzeitig bleiben die Beiträge staatlich gefördert, und in der Ansparphase fallen auf die Erträge keine Steuern an.

STANDARDDEPOT: EINFACH, TRANSPARENT, RISIKOBEWUSST

Für Anlegerinnen und Anleger, die wenig Erfahrung an den Kapitalmärkten haben oder keine aktiven Anlageentscheidungen treffen möchten, wurde das Standarddepot geschaffen. Es ist ein Altersvorsorgedepot mit vorgegebenen Anlageprofilen:

• Ein Fonds verfolgt ein vorsichtiges Anlageprofil,

• der zweite Fonds ermöglicht höhere Renditechancen.

Die Umschichtung erfolgt automatisch: In den Jahren vor Rentenbeginn werden die risikoreicheren Fondsanteile in das vorsichtige Portfolio übertragen, um das Kapital zu sichern. So kombiniert das Standarddepot Chancenorientierung mit Sicherheit. Zusätzlich dürfen die jährlichen Effektivkosten 1,5 Prozent nicht überschreiten, was die Nettorendite schützt und die Kosten transparent macht.

GARANTIEPRODUKTE BLEIBEN ATTRAKTIV

Für sicherheitsorientierte Vorsorgende bleiben Garantieprodukte eine Option. Neu ist die Möglichkeit, zwischen zwei Garantiestufen zu wählen:

• 100 Prozent Garantie auf eingezahlte Beiträge,

• 80 Prozent Garantie, die höhere Renditechancen zulässt.

Damit können Anleger je nach Risikoneigung entscheiden, ob sie maximale Sicherheit oder höhere Wachstumschancen priorisieren.

STAATLICHE FÖRDERUNG: EINFACHER, TRANSPARENT, ATTRAKTIV

Die Reform vereinfacht die staatliche Förderung deutlich:

• Grundzulage: 30 Cent pro Euro Eigenbeitrag bis 1.200 Euro (ab 2029: 35 Cent),

• weitere Beiträge bis 1.800 Euro: 20 Cent pro Euro,

• Kinderzulage: 25 Cent pro Euro pro Kind (maximal 300 Euro),

• Berufseinsteigerbonus: einmalig 200 Euro bei Vertragsschluss vor dem 25. Geburtstag.

Damit wird die Förderung direkt in den Altersvorsorgevertrag eingezahlt, unabhängig vom Einkommen, und kleine bis mittlere Beiträge werden besonders attraktiv unterstützt.

AUSZAHLUNGSPHASE: FLEXIBEL UND VERERBBAR

Auch die Auszahlungsphase wird flexibler gestaltet: Vorsorgende können wählen zwischen:

• lebenslanger Leibrente

• befristetem Auszahlungsplan, mindestens bis zum 85. Lebensjahr, optional länger.

Noch nicht ausgezahltes Kapital kann vererbt werden. Bei Leibrenten besteht die Möglichkeit, eine Garantiezeit von zehn oder zwanzig Jahren zugunsten der Hinterbliebenen zu vereinbaren. Zudem ist ein Anbieterwechsel zu Beginn der Auszahlungsphase möglich – etwa zu einem Anbieter, der reine Auszahlungsprodukte anbietet.

BESTANDSSCHUTZ UND WECHSELOPTIONEN

Bestehende Riester-Verträge bleiben geschützt: Sie können weitergeführt werden oder in die neue Förderung wechseln, ohne bisherige Zulagen zurückzahlen zu müssen. Wechsel innerhalb des neuen Systems werden einfacher und kostengünstiger, da Abschlusskosten auf die Vertragslaufzeit verteilt werden müssen.

WARUM JETZT DIE PRIVATE ALTERSVORSORGE ATTRAKTIV IST

Die Reform schafft eine breite Produktpalette, die alle Risikoprofile abdeckt:

• Renditeorientierte Altersvorsorgedepots für erfahrene Anleger,

• Standarddepots für Einsteiger oder risikoaversere Anleger,

• Garantieprodukte für sicherheitsbewusste Vorsorgende.

Wer früh beginnt, profitiert zusätzlich vom Zinseszinseffekt, kleinen Beiträgen und staatlichen Zulagen. Die Kombination aus Flexibilität, Chancenorientierung und Transparenz macht die private Altersvorsorge wieder zu einer attraktiven Säule neben gesetzlicher Rente und betrieblicher Altersversorgung.

FAZIT

Die Reform markiert einen Paradigmenwechsel: Private Altersvorsorge ist nicht länger nur Garantie und Absicherung, sondern eine moderne, flexible und chancenorientierte Anlageform.

Für alle Altersgruppen – vom Berufseinsteiger bis zum spätvorsorgenden Anleger – bietet sie die Möglichkeit, langfristig Vermögen aufzubauen, staatliche Förderung optimal zu nutzen und den persönlichen Lebensstandard im Alter zu sichern.

