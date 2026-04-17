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Veränderungen im Vorstandsteam der BCA AG

Bastian K. Roeder verlässt den Maklerpool

Der Maklerpool BCA AG gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt. Bastian K. Roeder, Vorstand Vertrieb, Marketing & Service, hat sich nach einer intensiven und erfolgreichen Phase aus persönlichen Gründen sowie in vertrauensvoller Abstimmung und im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entschlossen, seinen zum Jahresende 2026 auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Als erfahrener Branchenkenner und versierte Führungspersönlichkeit hat Bastian Roeder im Vorstandsteam der BCA die strategisch wichtige und operativ herausfordernde Aufgabe des Um- und Ausbaus des Versicherungsvertriebs sowie der strukturellen Stärkung der Servicequalität übernommen und damit Transformation und Wachstumskurs des Unternehmens erfolgreich beschleunigt.

Herr Roeder hat mit großem Mut und Geschick sowie einer klaren strategischen Handschrift die Leistungsfähigkeit der BCA deutlich gestärkt und die Marktposition der BCA als innovativer Servicepartner für Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Vertriebe sichtbar ausgebaut“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Ralf Berndt. „Wir danken Bastian Roeder für seine wichtigen Beiträge zur Stärkung der BCA sowie für die stets integre und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine Zukunft persönlich wie beruflich alles erdenklich Gute“, fügt der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Martin Gräfer hinzu.

Bis zur Bestellung einer Nachfolge werden die Verantwortlichkeiten von Bastian Roeder innerhalb des Vorstands der BCA kommissarisch übernommen.

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