Umsatz der OVB wächst 2024 um 15,3 Prozent

Die Erträge der OVB ausVermittlungen stiegen deutlich um 15,3 Prozent auf 408,6 Mio. Euro. Damithat die Gesellschaft bereits das fünfte Jahr in Folge einen historischenBestwert beim Umsatz erzielt. Das operative Ergebnis konnte auch deutlichum 14,0 Prozent von 17,8 Mio. Euro auf 20,3 Mio. Euro verbessert werden.

Die Zahl der Kund*innen stieg im Berichtszeitraum um 4,5 Prozent ebenfallsauf einen neuen Höchstwert von 4,70 Millionen. Auch das europäische OVBVertriebs-team wurde weiter ausgebaut. Die Gesamtzahl der hauptberuflichtätigen Finanzvermittler*innen wuchs von 5.892 signifikant um 6,6 Prozentauf 6.278.

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 haben Vorstand und Aufsichtsratin ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen,die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 1,00 Euro jedividendenberechtigter Aktie anzuheben.

Mario Freis, CEO der OVB Holding AG: »Aufgrund des kontinuierlichen Ausbausunseres europäischen Vertriebsteams konnten wir unsere Wachstumsdynamik imGeschäftsjahr 2024 konzernweit deutlich erhöhen. Alle drei operativenSegmente trugen zu dieser erfreulichen Entwicklung bei.«

Das Segment Mittel- und Osteuropa trug mit einem kräftigen Umsatzwachstumvon 15,1 Prozent auf 228,4 Mio. Euro zur starken Umsatzsteigerung imKonzern bei. Im Segment Deutschland stiegen die Erträge aus Vermittlungendeutlich um 5,1 Prozent auf 61,7 Mio. Euro. In der Region Süd- undWesteuropa kletterten die Erträge aus Vermittlungen ebenfalls sehr stark um22,0 Prozent auf 118,5 Mio. Euro.

In Summe erwirtschaftete der Konzern im Geschäftsjahr 2024 ein operativesErgebnis von 20,3 Mio. Euro. Damit stieg das EBIT gegenüber dem Vorjahr mit17,8 Mio. Euro um 14,0 Prozent. Das EBIT im Segment Deutschland nahm von4,8 Mio. Euro um 9,7 Prozent auf 4,4 Mio. Euro ab. Planmäßig war dieErgebnisentwicklung im Heimatmarkt von deutlich steigenden Aufwendungen indie Digitalisierung sowie die systematische Aus- und Weiterbildung dernächsten Generation von Vertriebsführungskräften geprägt.

Die Wirkungdieser Maßnahmen zeigte sich bereits positiv im Umsatzwachstum des Jahres2024. Im Segment Süd- und Westeuropa blieb das EBIT aufgrund verschiedenertemporärer Sondereffekte in einzelnen Märkten hinter dem Vorjahreswertzurück. Im Segment Mittel- und Osteuropa erhöhte sich das operativeErgebnis aufgrund der deutlich gestiegenen Erträge aus Vermittlungen von19,6 Mio. Euro um 21,5 Prozent auf 23,9 Mio. Euro.

Aufgrund einer Verdopplung des Finanzergebnisses auf 6,2 Mio. Euro ergibtsich für das Konzernergebnis im Berichtszeitraum ein kräftiger Zuwachs um34,2 Prozent auf 19,2 Mio. Euro gegenüber 14,3 Mio. Euro im Vorjahr. DasErgebnis je Aktie verbesserte sich entsprechend deutlich von 1,00 Euro auf1,35 Euro.

Prognose für 2025

Der Vorstand der OVB Holding AG geht grundsätzlich davon aus, 2025 in allenSegmenten Wachstum erzielen zu können. Um den aktuell noch bestehendenUnsicherheiten in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Rechnung zutragen, prognostiziert OVB für das Geschäftsjahr 2025 im Konzern Erträgeaus Vermittlungen in einer Bandbreite von 420 bis 440 Mio. Euro. Vor demHintergrund der mit der Umsetzung ihrer mittelfristigen Wachstumsstrategieverbundenen Aufwendungen, insbesondere in die digitale Transformation, wirdein operatives Ergebnis zwischen 20 und 23 Mio. Euro erwartet.

