„Überzeugt überzeugen“ – „das“ Fachbuch für die erfolgreiche Kapitalanlage-Immobilien-Beratung

Das Fachbuch vermittelt motivierend, leicht zu lesen und transparent tiefes, praxisnahes Wissen zu Markteinschätzungen, Vermögensaufbau- und Sicherungsstrategien mit Immobilien, steuerlichen Aspekten, Finanzierungsmodellen sowie Neuromarketing und Psychologie im Beratungsprozess. Es beantwortet die 77 wichtigsten Fragen und zeigt die emotionalen Trigger, die Kaufentscheidungen beim Kapitalanleger prägen. Leserzielgruppe sind Finanzdienstleister, Immobilienvermittler und Steuerberater, die ihren Kunden professionell in der Kapitalanlage- Immobilien-Beratung begleiten möchten – ebenso wie Immobilieninteressenten, die fundierte und zukunftssichere Kaufentscheidungen treffen wollen.

Als Berater tragen Sie die Verantwortung, Ihrem Kunden nicht nur eine Immobilie, sondern eine fundierte, sichere und nachhaltige Investitionsentscheidung zu ermöglichen. Ihr Kunde vertraut darauf, dass Sie mit Weitblick handeln, Risiken einschätzen und Chancen erkennen.

Dieses Buch gibt Ihnen alle Werkzeuge an die Hand, um Ihren Kunden sicher und kompetent durch den komplexen Entscheidungsprozess einer wohnwirtschaftlich genutzten Kapitalanlageimmobilie zu begleiten. „Überzeugt überzeugen“ liefert Ihnen klare Antworten auf die 77 wichtigsten Fragen und emotionalen Trigger, mit denen Ihr Kunde zu Ihnen kommen wird: praxisnah, verständlich und motivierend.

SO WIRD AUS EINEM ANFÄNGLICHEN INTERESSE EIN KLARES „JA“ ZU IHREM ANGEBOT

Schritt für Schritt stärken Sie Ihre Überzeugungskraft, indem Sie Einwände souverän ausräumen, noch bevor sie überhaupt entstehen, Ängste abbauen und Ihren Kunden für die Vorteile einer sorgfältig ausgewählten Immobilie begeistern. So gewinnen Sie Sicherheit, treten überzeugend auf und schaffen als Berater Vertrauen – die Basis für Empfehlungen und langfristige Kundenbeziehungen.

WARUM DIESES BUCH FÜR SIE ALS BERATER UNVERZICHTBAR IST

1. Sicherheit in der Beratung: Sie wissen, was Ihren Kunden bewegt und haben die richtigen Antworten parat, schon bevor Ihr Kunde die Frage stellt.

2. Vertrauen schaffen: Sie treten authentisch auf und vermitteln komplexe Inhalte verständlich und motivierend.

3. Erfolg sichern: Sie gewinnen Kunden, schaffen Mehrwert und legen den Grundstein für nachhaltige Geschäftsbeziehungen.

Nutzen Sie dieses Buch, um Ihrem Kunden als vertrauensvoller Berater den Weg zu einer erfolgreichen Investition in Immobilien zu ebnen.

MEIN GELD

Bestellen Sie jetzt! Direkt beim Autor – mit persönlicher Widmung:

http://www.ueberzeugt-ueberzeugen.de

Verlag: http://www.bod.de