Tina Reuter neue Head of Germany bei Cushman & Wakefield

Die Diplom-Architektin und Master of Science im Bereich Business Administration hatte die Position bereits im Dezember 2023 interimsmäßig von Yvo Postleb übernommen, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. In ihrer neuen Rolle wird Tina Reuter für die strategische Ausrichtung und die Geschäftsentwicklung von Cushman & Wakefield in Deutschland verantwortlich zeichnen und die Wachstumsstrategie des Unternehmens konsequent weiterentwickeln und zielgerichtet umsetzen.

Tina Reuter verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche und ist seit 2013 bei Cushman & Wakefield tätig. 2019 wurde sie als Executive Partner Mitglied des strategischen Führungsteams von C&W in der EMEA-Region und war hier vor ihrer Bestellung zur Head of Germany für das Asset Services-Geschäft in 14 Ländern mit mehr als 1.300 Mitarbeitern verantwortlich. Hierzu zählen unter anderem Dienstleistungen wie das Property Management, Operational Asset Management oder ESG-Beratung. Zudem ist sie Teil des EMEA-Gremiums für Diversität, Gleichheit und Inklusion sowie des ESG EMEA Councils.

„Tina Reuter leitete in unserem Unternehmen bereits wirtschaftlich äußerst erfolgreiche Teams, die gleichzeitig unsere Unternehmenswerte vorbildlich leben. Aus der langjährigen engen Zusammenarbeit mit ihr weiß ich, dass sie Fokus, Organisation und strategisches Denken in ihre neue Rolle einbringen wird. Unter ihrer Führung verzeichnete unser Asset Services EMEA-Geschäft ein stetiges Margenwachstum und diversifizierte sich entsprechend der sich wandelnden Bedürfnisse unserer europäischen Kunden auf Nutzer- und Investorenseite weiter aus. Ich habe keinen Zweifel, dass sie ihre Kompetenzen für unsere Kunden und Kollegen in Deutschland gleichermaßen einbringen wird und so unsere Pläne für 2024 und darüber hinaus vorantreiben wird“, sagt Colin Wilson, Chief Executive EMEA, C&W.

„Mich erfüllt es mit Stolz, ab sofort unser ambitioniertes Deutschland-Team zu leiten. Unsere Investoren- und Unternehmenskunden suchen fundierte Beratung eines strategisch und operativ starken Partners. Hier setzen wir mit unseren nachhaltigen Service-Paketen ganzheitlich und innovativ an. Mein persönliches Ziel ist eine komplett integrierte One-Stop-Shop-Immobilienberatung, die unsere globale Konnektivität und Plattform, unsere Daten und Analysen, sowie unser Branchen-, Sektoren-, Investoren- und Nutzerkenntnisse zum Vorteil unserer Kunden und der Gesellschaft bestmöglich einsetzt“, sagt Tina Reuter, Head of Germany, C&W.