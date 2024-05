Strategische Repositionierung des Deutschlandgeschäfts bei Cushman & Wakefield

Tina Reuter, im April dieses Jahres zur Deutschlandchefin von Cushman & Wakefield, eines der größten Immobilienberatungsunternehmen weltweit, bestellt, setzt auf serviceübergreifende Beratungslösungen aus einer Hand. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatte Tina Reuter erklärt, dass sie auf Basis umfassender Gespräche mit Kunden, Marktexperten und Kollegen das Geschäft einer gründlichen Analyse unterziehen werde.

„Unsere Branche muss umdenken, um in einem herausfordernden Marktumfeld, auch geprägt von aktuellen Megatrends wie technologischer Innovation, neuen Geschäftsmodellen, Urbanisierung und Nachhaltigkeit, relevant zu bleiben und einen nennenswerten gesamtgesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Es reicht nicht aus, die Welt von heute, so wie sie ist, anzuerkennen, es ist unsere Aufgabe, sie unaufhörlich weiterzudenken, den Status quo herauszufordern und gemeinsam die Gesellschaft voranzubringen. Unsere Branche hat dabei einen enormen Hebel“, sagt Tina Reuter, Head of Germany bei Cushman & Wakefield.

Um noch gezielter auf Trends im Markt und veränderte Bedürfnisse der Kunden reagieren zu können, setzt die Neuaufstellung auf die folgenden zentralen Säulen: 1) die Stärkung der Sektoren, 2) die optimierte Marktabdeckung und 3) eine noch gezieltere Kundenbetreuung.

Stärkung der Sektoren

Cushman & Wakefield setzt künftig verstärkt auf einen serviceübergreifenden Sektorenansatz – mit Experten für die Bereiche Büro, Wohnen und Healthcare, Logistik & Industrie, Einzelhandel sowie Specialist Markets. Dies erlaubt eine fokussierte Ausrichtung auf Trends innerhalb der Sektoren und ermöglicht es den Marktexperten bereichsübergreifende Servicepakete zu schnüren, die exakt auf die Kundenbedarfe ausgerichtet sind. „Ein starker Sektorenansatz bringt Deutschland zudem mit den anderen europäischen Märkten des Unternehmens in Einklang, sodass wir effektiver zusammenarbeiten und die globale Plattform noch besser für unsere Kunden und Talente nutzen können.„, sagt Reuter.

Die Dienstleistungsbreite bleibt weiterhin erhalten: Auch künftig operiert Cushman & Wakefield innerhalb der sechs Service-Linien Capital Markets & Investment Advisory, Leasing, Project & Development Services, Valuation & Advisory, Asset Services und Global Occupier Services. Veränderte Verantwortlichkeiten innerhalb der Services bestätigt Cushman & Wakefield wie folgt:

Simon Jeschioro, Head of Capital Markets & Investment Advisory. Zusätzlich zu seiner Sektoren-Verantwortlichkeit leitet Simon Jeschioro ab sofort als Head of Capital Markets & Investment Advisory den gleichnamigen Bereich. Die neue, erweiterte Rolle stellt sicher, dass Kapitalmarktexpertise und Beratung optimal verzahnt sind und Kunden fundierte Einblicke in den deutschen Markt sowie ganzheitliche Lösungen erhalten.

Pierre Nolte, Head of Leasing. In dieser neuen, erweiterten Rolle verantwortet Pierre Nolte künftig zusätzlich zum Sektor Büro die Vermietungsaktivitäten über alle Assetklassen hinweg. In dieser Verantwortung stellt er eine deutschlandweit einheitliche Kundenansprache sowie hohe Qualitätsstandard sicher und ermöglicht es dem Unternehmen, optimal auf Veränderungen des Marktes zu reagieren. Seine Rolle als Head of Tenant Representation EMEA behält er auch weiterhin bei.

Regionale Marktabdeckung

Um die regionale Marktexpertise weiter in den Vordergrund zu rücken, unterteilt das Unternehmen Deutschland jetzt in die fünf Regionen Nord, Ost, West, Mitte und Süd mit jeweils regionalen Managern, die vor Ort die Sektoren- und Serviceaktivitäten bündeln.

Unterstützt werden die Regionen durch das National Leasing Team, das von Nicolas Heisig geleitet wird.

Kundenbetreuung

Zudem steht ein noch gezielteres Kunden-Management, das auf die exakten Bedarfe von Unternehmen und Investoren und der jeweiligen Branchen ausgerichtet ist, mit im Fokus der neuen Strategie.

„Wir schaffen Loyalität, indem wir die schwierigen Fragen stellen und die richtigen Teams zusammenbringen, um diese zu beantworten. Das ist eine kompromisslose Orientierung am Bedarf unserer Kunden“, sagt Tina Reuter.

Mit dieser Repositionierung beendet Cushman & Wakefield die Anfang des Jahres gestartete Analyse-Phase und setzt die gewonnenen Erkenntnisse stringent in operative Aktivitäten um.

In Folge dieser Veränderungen werden zu gegebener Zeit weitere Ernennungen veröffentlicht. Gleichzeitig führt das Unternehmen Gespräche mit einigen Mitarbeitern in ausgewählten Rollen über deren Zukunft in der Firma.

