Principal: Daniel Maric neuer Leiter Vertrieb

Daniel Maric wird in der Funktion die Vertriebs- und Unternehmensentwicklung in beiden Regionen über alle Anlageklassen und Anlageteams verantworten.

In dieser Rolle berichtet er an Tim Hill, dem Leiter der U.S. & European Client Group. Die Beförderung von Herrn Maric erfolgt nach drei Jahren Firmenzugehörigkeit. Zuletzt war er als Leiter des institutionellen Vertriebs, Immobilien und Infrastruktur für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig.

„Seit Daniel Maric zu Principal gestoßen ist, hat er maßgeblich dazu beigetragen, unsere Vertriebsaktivitäten im gesamten Unternehmen voranzutreiben. Da er zuvor im institutionellen Vertrieb und in der Kundenbetreuung bei BNP Paribas Real Estate Investment Management, MEAG Asset Management und State Street Global Advisors tätig war, bringt er eine Fülle an relevanter Erfahrung in seine neue Rolle ein und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und die künftige Erweiterung der Geschäftsbeziehungen in der Region“, so Tim Hill, Leiter der US & European Client Group, Principal Asset Management.

„Ich bin sehr erfreut, dass ich nach drei Jahren Zusammenarbeit mit dem Unternehmen in der Region nun die Möglichkeit habe, unsere Vertriebsaktivitäten in Deutschland und Österreich zu leiten. Unsere umfassende Expertise in den verschiedenen Assetklassen ermöglicht unseren Investoren den Zugang zu attraktiven Investmentlösungen. Zusammen mit meinem Team freue ich mich, den Markt weiter zu erschließen und mit unserer innovativen Produktpalette einen Mehrwert für bestehende und neue Investoren zu schaffen“, so Daniel Maric, Vertriebsleiter, Deutschland und Österreich bei Principal Asset Management.“

