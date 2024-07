OVB Holding AG erhöht Jahresprognose

Die OVB Holding erzielte Erträge aus Vermittlungen in Höhe von 198,6 Mio. Euro erwirtschaften (HJ 1/2023: 170,6 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt 9,3 Mio. Euro (HJ 1/2023: 6,8 Mio. Euro). Der Vorstand der OVB Holding nimmt diese Geschäftsentwicklung zum Anlass, die bisherige Gesamtjahresprognose anzuheben und geht nun für das Gesamtjahr 2024 von Erträgen aus Vermittlungen in einer Spanne von 380 bis 395 Mio. Euro aus (zuvor 360 bis 385 Mio. Euro, Jahr 2023: 354,3 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) dürfte im Gesamtjahr in einer Spanne von 18 bis 21 Mio. Euro liegen (zuvor 17 bis 20 Mio. Euro, Jahr 2023: 17,8 Mio. Euro).

Die ausführlichen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2024 wird OVB plangemäß am 13. August 2024 veröffentlichen.

Die Zusammensetzung der Erträge aus Vermittlungen entspricht der Darstellung auf S. 19 des Geschäftsberichts 2023 der OVB Holding AG, die Zusammensetzung des operativen Ergebnisses (EBIT) entspricht der Darstellung auf Seite 20 des Geschäftsberichts 2023.

Infos hier