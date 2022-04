Neue Lösungen

Versicherungsmakler in Deutschland können die oft aufwändige Verwaltung der Versicherung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) künftig technologiegestützt umsetzen. Der französische Makler +Simple hat die Carl Rieck GmbH in Rödermark übernommen. Der traditionsreiche Assekuradeur bietet ein breites Spektrum an Gewerbeversicherungen an und setzt dabei auf individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen.

Mit der Übernahme startet +Simple nach ersten Akquisitionen in Frankreich und Italien auch auf dem deutschen Markt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Marseille kombiniert die Expertise von Versicherungsexperten und Web-Entwicklern, um Versicherungslösungen für KMU und deren Berater einfacher und schneller zu machen. Mit dieser IT-Lösung wird künftig auch das KMU-Geschäft von Carl Rieck für die angebundenen Makler wesentlich schneller und effizienter abgewickelt. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für weiteres Wachstum, das bereits mit der Übernahme der Anglo Underwriting GmbH forciert wurde.

„Unsere DNA als Experten und kundennahe Berater für unsere Vertriebspartner werden wir behalten“, sagt Friedrich Schumann (62), Geschäftsführer der Carl Rieck GmbH. „Trotzdem gibt es einen großen Anteil des KMU-Geschäfts, der endlich digitalisiert werden muss. Die Technologie von +Simple hilft unseren Kunden und ihren Beratern, administrativen Aufwand zu reduzieren und schnelle, automatisierte Prozesse zu implementieren.“

Eric Mignot (52), Gründer und Chairman von +Simple, sagt: „Mit unserer Lösung bieten wir Versicherungsvermittlern langfristige Erfolgsperspektiven im KMU beziehungsweise Gewerbegeschäft. Die Geschäftsprozesse in diesem Segment sind heute meist noch von Handarbeit und vielen Medienbrüchen geprägt. Carl Rieck ist aufgrund der exzellenten Marktkenntnis in Deutschland und der starken KMU-Expertise mit einem starken Netzwerk der perfekte Partner für den Marktstart in Deutschland.“

+Simple übernimmt rückwirkend ab 2021 100 Prozent der Geschäftsanteile der Carl Rieck GmbH mit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Friedrich Schumann wird als Geschäftsführer weiterhin das Unternehmen führen.

Bisherige Eigentümer der Gesellschaft waren unter anderem die Hiscox SA sowie das Management. Mit der Hiscox verbindet die Carl Rieck GmbH eine langjährige Zusammenarbeit. „Wir freuen uns, dass unser strategischer Partner weiter in Entwicklung und Technik investiert und eine europäische Zusammenarbeit mit +Simple entsteht“, sagt Robert Dietrich, CEO von Hiscox Europe. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

