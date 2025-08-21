Moventum-Produkte jetzt auch über Apella

„Diese Partnerschaft ermöglicht es den Beratern, Moventum als flexible und leistungsstarke Plattform zu nutzen“, sagt Michael Patzelt, Head of Sales DACH bei Moventum.

Apella hat vor allem in den neuen Bundesländern eine sehr starke Position. „Wir freuen uns, dass wir hier noch stärker eingebunden werden können. So sind nun auch gemeinsame Veranstaltungen geplant“, sagt Patzelt.

Bis Ende September kommt ein weiteres Schmankerl hinzu: Dann können Apella-Berater über die API-Schnittstelle der Incore AG zudem auf die Moventum-Strategien der Vermögensverwaltung zugreifen, die einen erfolgreichen und sehr langen Track Record vorweisen können. „Mit der neuen Kooperation haben Apella-Partner Zugang zu einer weiteren leistungsstarken, flexiblen und kosteneffizienten Depotstelle für das klassische Fondsgeschäft und zu einer erfolgreichen Vermögensverwaltungslösung“, so Patzelt.

Infos hier