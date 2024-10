McMakler: Neues Kapital für weiteres Wachstum

Die überwiegende Mehrheit der Gesellschafter sowie Mitglieder des Managements haben sich ebenfalls an der Kapitalerhöhung beteiligt. Damit sprechen die Investoren McMakler ihr Vertrauen in einer nach wie vor herausfordernden Marktlage aus.

Das Unternehmen wird das neue Kapital nutzen, um sowohl Verkäufern als auch Käufern bei einer der wichtigsten Transaktionen ihres Lebens – dem Verkauf oder Kauf einer Immobilie – die beste Beratung und Unterstützung zu bieten. Investiert wird unter anderem in den Ausbau des Maklernetzwerkes und die Weiterentwicklung der digitalen Prozesse.

“Diese Finanzierungsrunde unterstreicht den starken Glauben unserer Investoren an das Potenzial von McMakler und unsere gemeinsame Vision, das führende Maklerunternehmen auf dem deutschen Immobilienmarkt zu werden. Wir haben bewiesen, dass McMakler ein resilientes Geschäftsmodell und eine zukunftsfähige Strategie hat, um sich auch in Krisenzeiten am Markt zu behaupten. Mit dem neuen Kapital sind wir für unser weiteres Wachstum bestens aufgestellt“, sagt Benedikt Manigold, Geschäftsführer von McMakler. „Unsere Mission bleibt klar: Wir wollen unseren Kunden den besten Service bei ihrer Immobilienentscheidung bieten.“

Baillie Gifford und IGP sehen großes Wachstumspotenzial bei McMakler

Das global agierende und als Partnerschaft organisierte Investmenthaus Baillie Gifford investiert bereits zum dritten Mal in McMakler. Zuvor hat es schon im Januar 2022 und im Juli 2023 eine Finanzierungsrunde angeführt. Zu den Portfoliounternehmen von Baillie Gifford gehören unter anderem Amazon, SpaceX, Tesla und Spotify, aber auch deutsche Unternehmen wie Zalando und Flix.

Peter Singlehurst, Head of Private Companies bei Baillie Gifford, sagt: „McMaklers einzigartiger Zugang zu Echtzeitdaten zum Immobilienmarkt ermöglicht es seinen Kunden, informierte, bewusste Entscheidungen zu treffen. Das ist insbesondere in dem unsicheren Marktumfeld ein echter Mehrwert. Unsere Zusammenarbeit, die durch diese neue Finanzierungsrunde weiter gefestigt wurde, wird McMakler dabei unterstützen, sein Geschäft weiter zu skalieren und die nächste Wachstumsphase des Marktes anzuführen.“

IGP ist langjähriger Partner und unterstützt McMakler auf seinem Weg zur Marktführerschaft seit 2019. Der in Israel ansässige Wachstumskapitalfonds investiert in Unternehmen mit differenzierten Produkten, bewährten Geschäftsmodellen und erstklassigen Managementteams.

„Uns beeindruckt die Widerstandsfähigkeit von McMakler angesichts der sehr volatilen Marktbedingungen. McMaklers weitsichtige Unternehmensführung, die branchenführende Immobilienmarktexpertise und der kompromisslose Fokus auf Kundenorientierung und Innovation, haben das Unternehmen nicht nur zu einem Pionier, sondern auch zu einem Wegbereiter in der Immobilienbranche gemacht“, betont Uri Erde, Managing Partner bei IGP.

