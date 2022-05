Maximilian Backhaus neuer Vertriebsdirektor der VD Sonderdirektion der WWK

Beide Vertriebsdirektoren verantworten die vertrieblichen Beziehungen und den Aus- bau der Geschäftsentwicklung mit den zentral angebundenen Großvertriebspartnern der WWK (Key-Accounts). Zum Verantwortungsbereich beider zählt darüber hinaus die Leitung des deutschlandweit tätigen Consultant-Teams der Sonderdirektion.

Voshage und Backhaus berichten direkt an den Organisationsdirektor der Sonder- direktion Thomas Heß, bis Detlef Voshage zum Jahresende 2022 in den wohlverdien- ten Ruhestand geht. Maximilian Backhaus übernimmt die Leitung der VD Sonderdi- rektion ab dem 1. Januar 2023 dann als alleiniger Verantwortlicher.

Thomas Heß, Organisationsdirektor der Sonderdirektion und Marketingchef der WWK, sagt: „Nach Detlef Voshage haben wir mit Max Backhaus erneut einen sehr vertriebsstarken Kollegen in unseren Reihen. Was mir an ihm besonders gefällt, ist die außergewöhnliche Kombination aus Empathie, Intellekt und Fachwissen. Ich wün- sche ihm auch in seiner neuen Aufgabe weiterhin viel Erfolg.“

Maximilian Backhaus startete seine Karriere im Partnervertrieb der WWK vor über zehn Jahren als Consultant. Nach der Beförderung zum Senior Consultant und der erfolgreichen Teilnahme am Führungskompass der WWK leitete er zuletzt die Ver- triebsdirektion Niedersachsen.

